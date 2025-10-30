[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 추진하는 ‘인천-트윈(Incheon-Twin) 플랫폼’ 구축을 중심으로 한 공간지능 기반 도시운영 전략이 발표됐다.

이 플랫폼은 도시의 인프라·환경·안전·교통 등 모든 행정 분야를 하나의 디지털 공간 위에서 통합 관리하고 인공지능(AI)·디지털트윈 기술을 결합해 실시간으로 도시 상황을 예측·분석·대응하는 지능형 운영체계 구축을 목표로 하고 있다.

인천시는 30일 아트센터 인천에서 인천광역시 공간정보정책 종합계획(2026~2030년) 최종 보고회를 실시했다.

인천시는 이날 보고회에서 ▷과학적 도시계획과 첨단 관리를 위한 디지털 전환 선도 ▷산업·경제 경쟁력 강화를 위한 경제 혁신 촉진 ▷시민 중심의 맞춤형 서비스를 위한 시민 체감 실현 ▷기후위기 대응과 안전한 도시관리를 위한 지속가능한 회복력 구축 ▷미래 선도와 협력적 거버넌스를 위한 자생적 혁신 생태계 조성 등 5대 목표를 제시했다.

5대 목표는 공간데이터 기반 행정혁신과 도시운영의 지능화, 시민 중심의 스마트서비스 확산과 삶의 질 향상, 탄소중립형 지속가능 도시 구현, 민관협력과 글로벌 연계를 통한 혁신 생태계 조성 등 구체적인 성과지표 달성해 ‘시민의 행복과 도시의 가치를 높이는 공간지능 AI-시티, 인천’ 비전을 실현하는 것이다.

보고회에 참여한 전문가들은 민간 서비스와의 연계 및 데이터 융합을 통한 도시문제 해결 가능성을 제시하며 인천의 ‘공간지능 AI-시티’ 비전 실현 가능성에 기대를 보였다.