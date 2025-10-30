교육위원회 국정감사서 장 전 사회수석 해명 “김 여사와 통화는 했지만 학폭 얘기는 없었다” 민주당 측 “학폭 무마 아니냐” 날선 지적 장 “김 여사, 당시 교육 현안 우려 표명해”

[헤럴드경제=김용재 기자] 장상윤 전 대통령실 사회수석이 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 ‘학교폭력 무마 의혹’에 대해 “김건희 여사와 통화한 것은 맞지만 학폭 이야기는 없었다”고 의혹을 전면 부인했다.

장 전 수석은 30일 국회 교육위원회 국정감사장에 자리했다. 그는 문정복 더불어민주당 의원이 “영부인의 전화를 받았는데 김 전 비서관의 학폭 내용 무마를 요구한 것 아니냐”는 질문을 부인했다.

문 의원은 “장 전 차관은 김 여사와 2023년 7월 20일 8분49초 통화했다”며 “영부인과 차관이 통화한 것은 적절한 행동은 아니다”라고 지적하자 장 전 수석은 “전화가 온 걸 받은 것”이라며 “학폭 이야기는 전혀 없었다”고 말했다.

장 전 수석은 “그 당시 자세한 멘트나 이런 것까지는 기억이 나지 않지만 사회적 논란이 있었던 교육 현안들이 많았다”며 “현안에 대해 걱정과 우려를 표명했다”고 설명했다.

김영호 교육위 위원장이 “평소 김건희 여사랑 알고 지낸 사이가 아닌데 굉장히 이례적인 것 아니냐”라고 질문하자 장 전 차관은 “저도 이례적으로 느꼈다”며 “통화 내용은 학폭 관련 사안은 전혀 아니었고 7월 20일이 서이초 교사가 사망한 지 이틀이 되는 날이었다. 그런 현안들을 이야기하면서 걱정과 우려를 표했고 교육부가 잘 대처를 해줬으면 좋겠다. 그런 취지의 통화였던 것으로 저는 기억하고 있다”고 밝혔다.

김 전 비서관의 학폭 무마 의혹은 지난 2023년 7월 경기 성남시 소재 A 초등학교에서 3학년으로 재학 중이던 김 전 비서관의 딸이 같은 달 10일과 17일 교내에서 리코더와 주먹 등으로 2학년 학생을 여러 차례 폭행한 사건이 알려지며 시작됐다.

해당 학교는 학교폭력 신고를 접수하고 피해 학생을 보호하기 위해 김 전 비서관 딸에게 출석정지를 내렸다. 그 다음날 김건희 씨가 장 전 차관에게 전화한 것으로 파악돼 윗선 개입 의혹이 불거진 바 있다.

한편 김건희 특검은 김건희 씨가 사건을 무마하기 위해 영향력을 행사했다는 의혹을 수사하고 있다. 김건희 씨는 9월 학폭심의위가 열리기 전까지 김 전 비서관과도 총 13차례 통화한 것으로 전해진다.