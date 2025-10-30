정부 9·7대책 일환으로 부지 인허가 착수 2028년 상반기 총 700가구 주택공급 추진

[헤럴드경제=박로명 기자] 한국토지주택공사(LH)는 서울 서초구 우면동(행정동양재1동) 옛 한국교육개발원 부지(약 6만㎡)를 활용해 ‘서울양재 공공주택지구’ 지정을 제안했다고 30일 밝혔다.

서울양재 공공주택지구는 정부의 ‘주택공급 확대 방안(9·7대책)’ 에 따라 추진되는 것으로, 과거 충북혁신도시로 이전된 후 사용되고 있지 않던 한국교육개발원 기존 부지를 활용해 개발된다.

해당 지구에는 약 1260명을 수용할 수 있는 총 700가구 규모의 공공주택이 들어선다. 주거시설뿐 아니라 인근 우면산과 연계한 공원시설, 주민편의시설 등 조성도 계획돼 지역 주민에게 쾌적한 휴식 공간을 제공할 계획이다.

LH는 서울 도심 내 신속한 주택공급을 위해 인허가 기간 단축 등의 노력을 통해 2028년 상반기에는 주택을 공급하겠다는 계획이다. 서울 양재 공공주택지구는 서울 강남구 서초구에 자리 잡고 있으며, 우수한 교통·생활 입지 여건을 갖췄다.

사업지구 인근에 양재역(2㎞), 양재시민의숲역(1.5㎞)이 있어 3호선 및 신분당선 등 대중교통을 이용한 도심 내 빠른 이동이 가능하다. 경부고속도로(2㎞) 및 강남순환도시고속도로(2㎞) 등을 통해 서울 전역과 외곽으로의 이동 역시 편리하다.