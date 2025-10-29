[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김정기 대구시장 권한대행은 29일 국회를 방문해 한병도 국회 예산결산특별위원장, 임미애 더불어민주당 경북도당위원장, 이언주 최고위원 등 여권 주요 인사에게 대구시 주요 현안사업에 대한 국회 차원의 지원을 건의했다.

김 권한대행은 지난 24일 대구 타운홀미팅에서 이재명 대통령이 적극 지원을 약속한 TK신공항 건설, 대구 취수원 이전, 지역거점 AX 혁신 기술개발, 경북도청 후적지 문화예술허브 조성, (가칭)국립 대구독립역사관 조성 등 핵심 현안에 대한 국가 지원 필요성을 설명하고 협조를 요청했다.

또 타운홀미팅에서 소관부처 장관이 발표한 대구의 AI로봇, 미래모빌리티, 헬스케어 신산업 육성 계획을 구체화할 제조AI데이터 밸류체인 구축, 휴머노이드 로봇 안전인증센터 구축, 미래모빌리티 AI 소프트웨어 검증 시스템 구축, 디지털트윈 3D프린팅 의료공동제조소 실증 등의 국비 반영을 건의했다.

김정기 대구시장 권한대행은 “대통령과 정부가 발표한 계획들이 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 지역의 역할과 노력이 더욱 중요하다”며 “앞으로도 대통령실 및 관계 부처, 정치권과 긴밀히 협의해 주요 사업이 차질 없이 실행될 수 있도록 적극 뒷받침해 나가겠다”고 말했다.