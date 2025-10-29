“연 150억~200억달러 조달 가능” 재확인

[헤럴드경제=김은희 기자] 이창용 한국은행 총재는 29일 대미 투자와 관련해 외환시장에 충격을 주지 않고 조달 가능한 외화 규모는 연 150억~200억달러 수준이라는 입장을 재차 밝혔다.

이 총재는 이날 국회 기획재정위원회의 종합국정감사에서 권영세 국민의힘 의원이 ‘정부 일각에서 환율에 영향을 주지 않고 연간 300억달러 정도도 동원할 수 있다고 하는데 어떻게 생각하느냐’고 묻자 “그런 생각을 가지고 있지 않다”고 반대 의견을 전했다.

그는 “여러 가지 상황이 좋아져서 (감당)할 수 있는 해도 있을 것 같다”면서도 “보편적인 상황에서는 보수적으로 봐야 할 것 같다”고 선을 그었다.

이 총재는 ‘정책금융기관의 한국계 외화채권(KP) 발행 등을 통한 조달에 제약이 있다’는 권 의원의 지적에 대해 “이 모든 것이 국회에서 법률 개정 없이는 하기 어렵다”면서 “한국은행의 배당과 이자도 법이 개정되지 않으면 할 수 없다”고 설명했다. ‘정책금융기관의 금융지원 여력에도 한계가 있다’는 주장에 대해서도 동의하며 “정부에서 이런 일을 다 고민하고 고려하고 있는 중으로 알고 있다”고 했다.

그는 “한미 관세 문제는 전 세계에 새로 일어난 현상이기 때문에 정치적, 정책적 판단이 필요하다”고 전제하면서도 대미 투자를 위한 외환 동원에 대해 “전반적으로 외환시장에 주는 영향을 다 검토해 봐야 한다”고 강조했다.