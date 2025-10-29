“김정은, 트럼프 진심 수용 못해 불발” “북미회담 제안, 자체만으로 한반도 온기” “방위비 증액·방산 통해 자체 역량 강화” 무궁화 훈장·천마총 금관 모형 증정

[헤럴드경제(경주)=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령은 29일 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담에서 “핵추진 잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 (트럼프) 대통령께서 결단해주시면 좋겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 경상북도 경주박물관에서 열린 한미정상회담 모두발언에서 이같이 말하고 “우리가 핵무기를 적재한 잠수함을 만들려는 것이 아니고, 디젤 잠수함의 잠항 능력이 떨어지기 때문에 북한이나 중국 쪽 잠수함 추적 활동에 제한이 있다”고 설명했다.

한미 협상 중 안보 부문에서 한미 원자력협정 논의가 나오는 가운데 이 대통령이 직접 핵추진 잠수함 연료 공급과 핵연료 재처리, 우라늄 농축 문제를 꺼내든 것이다.

“재래식 잠수함 건조해 동·서해 방어활동하겠다”

이 대통령은 “그래서 가능하다면, 연료 공급을 허용해주시면, 저희가 저희 기술로 재래식 무기를 탑재한 잠수함을 여러 척 건조해 한반도 동해·서해 해역 방어활동을 하면, 미군 부담도 상당히 많이 줄어들 수 있을 것이란 생각이 든다”고 강조했다.

또한 이 대통령은 “이미 지지해주신 것으로 이해합니다만 핵연료 사용후 핵연료 재처리나 우라늄 농축 부문에서 실질적 협력이 진척될 수 있도록 지시해주시면 조금 더 빠른 속도로 문제가 해결될 수 있을 것 같다”며 트럼프 대통령의 조속한 원자력 협정 이행을 촉구하기도 했다.

이날 이 대통령은 방위비 증액과 방산 역량을 강화해 자체 역량을 강화하겠다는 의지도 보였다. 이 대통령은 “한반도는 잘 아시는 것처럼 아주 오랫동안 분쟁지역이었고, 지금도 휴전중인 나라이긴 합니다만, 미국의 도움으로, 국제사회의 도움으로 지금 이 자리에 안전하게 발전하고 있다”고 했다.

이 대통령은 이어 “앞으로도 한미 관계는 동맹의 현대화, 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전돼야 된다고 생각한다”며 “대한민국도 방위비 증액을 통해서 그리고 방위산업 발전을 통해서 자체적 방위 역량을 대폭 키울 생각”이라고 말했다.

이 대통령은 계속해서 “잘 아시겠지만 대한민국의 현재 방위비 지출 수준은 북한의 1년 국민총생산의 1.4배에 이를 정도로 사실 압도적으로 많다”며 “그리고 전 세계에서 군사력 평가로 5위라고 인정되고 있기 때문에, 지금으로서 그렇게 부족하진 않지만 그럼에도 불구하고 미국의 방위비 부담을 줄이기 위해 대한민국 방산에 대한 지원이나 방위비 증액은 확실하게 저희가 해 나가겠다는 말씀을 드린다”고 설명했다.

“北, 트럼프 진심 수용 못해 만남 불발”

이 자리에서 김정은 북한 국무위원장과 트럼프 대통령의 북미 회담은 최종적으로 결렬된 것으로 나타났다. 이 대통령은 “김 위원장이 대통령님 진심을 아직은 제대로 다 수용하지 못해서 (회담이) 불발되긴 했다”면서도 “대통령께서 김 위원장과의 면담을 회담을 요청하고, 언제든지 받아들일 수 있다고 말한 것은 그 자체만으로도 한반도에 상당한 평화의 온기를 만들어내는 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 거듭 “아직까지는 김 위원장이 (트럼프) 대통령의 진정한 내심의 뜻을 잘 수용을 못 하고 이해를 못 한 상태라서 불발되기는 했지만, 이것도 또 하나의 씨앗이 돼서 한반도에 거대한 평화의 물결 만드는 단초가 될 것이라 생각한다”며 “우리는 큰 기대를 가지고 대통령님의 앞으로 활동을 지켜보겠다”고 했다.

앞서 이 대통령은 트럼프 대통령이 취임 9개월 동안 8건의 국제 분쟁 문제를 해결한 것을 언급하고 ‘피스 메이커(peace maker)’ 역할을 평가하기도 했다. 이 대통령은 “정말로 피스 메이커로서 역할을 잘하고 계신다”며 “거의 한 달에 한 번 씩 정말로 많은 사람들이 죽거나 대량파괴가 이뤄질 수 있는 그 큰 문제들을 잘 해결하고 계신다”고 짚었다.

그러면서 이 대통령은 “우리 대한민국으로서는 그 위대한 역량을 우리 한반도에 평화를 정착시키는, 한반도에도 평화를 만들어내는 큰 업적으로 남으면 대통령께서도 세계사적으로 큰 일을 이루시는 것”이라며 “대한민국 국민으로서도 정말로 오래된 큰 문제를 해결하는 정말로 큰 성과가 되겠단 생각이 든다”고 말했다.

이 대통령은 이어 “말씀드렸던 것처럼 언제나 대통령께서 가진 큰 역량으로 전세계, 그리고 한반도에도 평화를 만들어주시면 제가 그렇게 할 수 있도록 여건을 조정하는 페이스메이커로서 역할을 충실히 하겠단 말씀을 다시 한번 드린다”고 했다.

끝으로 한미 제조업 협력과 관련해 “우리 대한민국도 대미 투자 확대를 통해, 또 대미 구매 확대를 통해 미국의 제조업 부흥을 지원하고 조선협력도 적극적으로 해나가도록 하겠다”며 “그게 대민 경제에도 도움되고 미국의 경제발전에도 도움될 뿐만 아니라 아주 오래된 한미동맹을 실질화하고 심화하는데 크게 도움될 것으로 생각된다”고 말했다.

이에 트럼프 대통령은 “김 위원장도 잘하고 있고, 사실 이번에 시간이 안 맞았지만, 시진핑 중국 국가주석도 내일(30일) 한국을 방문한다. 전세계적으로 중요한 방문이라 미중회담 많은 관심이 있는 것으로 알고, 저도 준비하고 있다. 좋은 결과 나올 거라 믿는다”고 밝혔다.

북미 관계와 관련해 트럼프 대통령은 “김 위원장과도 열심히 노력해 모든 것들이 잘 해결되도록 하겠다”며 “그게 당연하고 옳은 것이다. 제기 좋아하는 단어가 상식이다. 바로 이렇게 미북관계를 해결되는 것이 상식에 맞다고 본다”고 덧붙였다.

트럼프 “일본 도요타, 100억불 투자해 미국에 공장 건립”

이날 트럼프 대통령은 일본 도요타 자동차의 미국 투자 소식을 언급하며 다시 한번 대미 투자를 압박하기도 했다. 그는 “많은 자동차 기업이 다시 한 번 미국에 투자한다”며 “어제(28일) 일본을 방문했는데, 도요타가 좋은 예다. 100억불을 들여 자동차 공장을 미국 여러곳에 건설하는데 투자한다”고 했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 오후 2시 10분께 경주박물관에 도착했다. 회색 양복에 금빛 넥타이를 맨 이 대통령은 약 8분전 박물관에 미리 도착해 차량에서 내리는 트럼프를 맞이했다.

푸른색 넥타이를 맨 트럼프 대통령과 이 대통령은 잠시 대화를 나누고, 양옆으로 도열한 의장대를 따라 레드카펫을 밟으며 박물관 안으로 들어섰다.

양 정상이 연단에 오르자 미국 국가와 애국가 연주가 이어진 뒤 양 정상은 연단에서 내려와 각각의 공식 수행원들과 인사를 나눴다.

미 측에서는 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표, 수지 와일스 백악관 비서실장, 캐롤라인 레빗 대변인 등이 자리했다.

우리 측에서는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 조현 외교부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 강훈식 비서실장, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장, 강경화 주미대사 등이 참석했다.

‘무궁화 대훈장’·‘천마총 금관 모형’ 선물

이 대통령은 트럼프 대통령의 환심을 살 여러 선물도 준비했다. 최고 수준의 응대를 통해 한미 동맹 강화에 대한 정부의 의지를 보여주겠다는 것이다.

환영식을 마치고 이어 이 대통령은 트럼프 대통령에게 ‘무궁화 대훈장’을 수여했다.

‘무궁화 대훈장’은 대통령과 그 배우자 및 우방 원수와 그 배우자 등에게 수여할 수 있는 우리나라 최고 훈장으로 트럼프는 미국 대통령 중 최초로 수여했다.

이 대통령은 이어 트럼프 대통령의 방한을 기념하는 의미로 ‘천마총 금관 모형’을 선물했다. 이는 트럼프 대통령을 위해 특별 제작된 것이다.

천마총 금관은 현존하는 신라 금관 가운데 가장 크고 화려한 형태를 지닌 것으로 평가된다.

금관 선물은 한반도에서 장기간 평화 시대를 유지한 신라의 역사와 함께 한미가 함께 일궈 나갈 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 상징한다고 대통령실은 설명했다.