로버트 포터 미국 쿠팡Inc CGAO 29일 APEC CEO 서밋 강연 ‘디지털 전환과 전자상거래 효율화’ 세션 “APEC 경제권, 비관세 규제 장벽 제거하고 차별적 집행 억제해야”

[헤럴드경제(경주)=서경원 기자] 로버트 포터 미국 쿠팡Inc 글로벌 대외협력 최고 책임자(CGAO)는 29일 “쿠팡은 미국의 기술 기업으로서 AI와 첨단 기술을 활용해 미국의 수출을 확대하고 기업 성장을 지원하며 미국이 AI 경쟁에서 세계를 선도할 수 있도록 돕고 있다”고 말했다.

포터 CGAO는 이날 경주 예술의전당에서 열린 APEC CEO 서밋 ‘디지털 전환과 전자상거래 효율화’ 세션에서 “쿠팡은 APEC 지역에서 AI와 로봇, 스마트 물류, 클라우드 컴퓨팅 등 혁신 분야에 수십억 달러를 투자해 왔다”며 이같이 밝히고, “이를 통해 미국을 비롯한 세계 수십만 중소기업이 쿠팡을 통해 상품을 판매하며 성장할 수 있게 지원하고 있다”고 말했다.

그는 쿠팡의 유통 혁신 사례를 소개했다. 지금껏 유통은 보통 7단계 구조로 진행돼왔으나, 쿠팡은 이 같은 구식 모델을 폐기하고 AI 기술을 활용해 유통을 4단계로 통합했다는 것이다. 유통 단계가 줄면 배송 속도는 빨라지고 비용은 줄어든다.

포터 CGAO는 “경주에서 스마트폰으로 주문하면 다음 날 (오전) 7시 전에 제품을 받을 수 있다”며 “AI를 활용해 (물류) 전 과정에서 예측하고 분석해 즉각 대응한다”이라고 설명했다. 그는 이어 “쿠팡은 AI를 적극 활용해 한국 최대의 일자리를 창출했고 국제 무역을 촉진하는 한편 중소기업에 공정한 경쟁의 장을 마련했다”고 평가했다. 포터 CGAO는 “쿠팡은 앞으로도 APEC과 협력해 소비자의 복지를 증진하고 중소기업의 성장을 지원하는 등 포용적 성장을 이루겠다”고 덧붙였다.

또 그는 쿠팡의 혁신은 ▷예측(고객이 무엇을 원하는가) ▷최적화(완벽한 경로는 무엇인가) ▷자동화(어떻게 하면 더욱 큰 효율성을 달성할 수 있는가) 등 3가지 질문에 답하는 데에 기반을 두고 있다고 소개했다.

그러면서 그는 “쿠팡은 상거래의 미래”라며 “자동화와 혁신이 고용에 위협이 되거나 대기업과 대도시에만 이익을 준다고 생각하시는 분들께, 쿠팡의 경험은 그와 반대일 수 있음을 보여준다”고 강조했다.

또 포터 CGAO는 “AI를 활용하면서 우리는 한국에서 가장 큰 일자리 창출 기업이 되었으며, 현재 삼성전자에 이어 국내 민간 기업 중 두 번째로 큰 고용주로서 수만 명의 근로자에게 일자리를 제공하고 있다”며 “또한 우리의 첨단 물류는 특히 서비스가 부족한 농촌 지역에서 경제 전반에 걸친 성장을 이끌어 왔다”고 설명했다.

이어 그는 “AI 기반 소매 혁신은 중소기업에게도 경쟁의 장을 평평하게 만들 수 있다. 쿠팡의 기술과 글로벌 범위는 우리 30만 중소기업 파트너가 새로운 고객과 전혀 접근할 수 없었던 해외 시장에 진출하도록 돕고 있다”며 “쿠팡의 혁신적인 서비스는 중소기업이 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장하도록 지원한다”고 말했다.

포터 CGAO는 규제 개선 필요성에 대한 언급도 내놓았다. 그는 “소매 혁신의 혜택을 누리기 위해서는 우호적인 정책 환경이 필요하다. 개발 속도가 번개처럼 빠른 만큼, 규제 당국은 가벼운 접근 방식을 취하고 기술이 발전함에 따라 유연성을 유지하는 것이 중요하다”며 “가장 중요한 것은 규제 집행이 투명하고 일관되며 엄격한 경제 분석에 기반해야 한다는 점이며, 규모나 성공 여부와 같은 이유로 차별하면 미래 투자를 억제하고 기술을 약화시킬 뿐”이라고 지적했다.

또 그는 “현재 무역 협상의 맥락에서, 지금이 APEC 경제권이 비관세 규제 장벽을 제거하고 차별적인 집행을 억제해야 할 시점”이라며 “APEC 정부와의 파트너십을 통해 쿠팡은 소비자에게 혜택을 주고 일자리를 창출하며 중소기업을 지원하고 투자와 수출을 촉진하고 무역 적자를 해소하며 광범위한 경제 성장을 촉진하는 AI 기반 혁신을 지속적으로 선도하겠다”고 밝혔다.