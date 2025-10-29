11월 1일, 오후 2시부터 ‘문래동 꽃밭정원’에서 진행 문해교육 백일장, 체험, 전시, 공연 등 다채로운 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 오는 11월 1일 문래동 꽃밭정원 일대에서 ‘평생학습 성과공유회 함.성.소.리.’ 를 개최한다.

‘함.성.소.리.’는 ‘함께 성장하고 소통하는 우리들의 이야기’라는 뜻으로, 1년 동안 평생학습을 통해 성장한 구민들의 성과를 공유하고, 배움의 즐거움을 함께 나누는 축제다.

행사는 체험, 전시, 공연으로 구성되며, 올해는 특히 지역 내 7개 문해교육기관이 함께하는 ‘문해교육기관 백일장’이 더해져 한층 풍성하게 진행될 예정이다.

체험 부스에서는 ▲LED 튤립정원 만들기 ▲비즈화분 만들기 ▲키링 만들기 ▲타로 상담소 등 총 11개의 프로그램이 운영된다.

전시 부스에서는 YDP미래평생학습관 수강생과 강사가 만든 어반스케치, 퀼트공예, 풍경 수채화 등 다양한 작품이 전시돼 방문객들에게 다채로운 볼거리를 제공한다.

또한 문래동 꽃밭정원 무대에서는 영등포 평생학습동아리 7개 팀이 악기 연주와 무용 공연 등을 선보이고, (사)별의친구들, 장애인아카데미, YDP성인문해교육센터에서도 1년간 갈고 닦은 실력을 무대에서 펼칠 예정이다.

‘문해교육기관 백일장’에서는 초등‧중학 분야로 나눠 ‘예쁜 글씨 따라쓰기’, ‘삼행시 짓기’를 진행하며, 각 부문별로 6명의 수상자를 선정한다.

모든 체험 프로그램은 행사 당일 안내부스에서 체험비 1천 원(현금만 가능)으로 참여할 수 있으며, 자세한 사항은 YDP미래평생학습관으로 문의하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “이번 성과공유회는 구민이 배우고, 성장하는 이야기를 함께 공유하는 자리”라며 “누구나 일상 속에서 배움의 즐거움을 느끼고 실천할 수 있도록 평생교육 기반을 더욱 넓혀가겠다”고 전했다.