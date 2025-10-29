신라호텔이 국내를 넘어 세계 속에서 그 가치를 인정받으며 위상을 강화하고 있다.

국내 대표호텔의 자부심과 책임감으로 국가적 행사를 성공적으로 개최하며 명성을 쌓아왔다. 최고 수준의 차별화된 맞춤형 서비스와 독보적인 상품력은 세계 속에서 ‘더 신라(The Shilla)’의 브랜드파워를 강화했다.

신라호텔은 ▷더 신라의 브랜드파워와 가치를 기본으로 ▷비즈니스호텔 브랜드 ‘신라스테이’ ▷라이프스타일 호텔 브랜드인 ‘신라모노그램’를 차례로 선보였다. 2013년 론칭한 신라스테이는 비즈니스호텔의 수요가 늘어날 것이라는 분석, 예측으로 탄생했다. 현재 전국 16개 지점을 운영하고 있다. 지난해 회사 설립 10주년을 맞아 처음으로 레저형호텔인 ‘신라스테이 플러스 이호테우’를 선보였다. 12월에는 전주에 ‘신라스테이 전주’를 개관했다.

신라모노그램은 호텔신라가 세번째로 선보인 호텔 브랜드. 더 신라, 신라스테이에 이어 2020년 베트남 다낭에 처음 문을 열었다. 이는 더 신라가 추구해온 헤리티지와 현지 환경을 조화롭게 살려 휴양지 호텔에서 즐기는 최적화된 휴식경험을 제공한다. 지난 7월에는 국내 처음으로 강릉 안목해변에도 열었다.

신라호텔은 품격과 차별화된 서비스를 바탕으로 한 더 신라의 브랜드파워로 세계 유수의 매체와 기관들로부터 세계 최고 호텔로 인정받고 있다. 객실, 레스토랑, 연회장, 야외수영장 등 모든 시설과 서비스가 최고의 경쟁력을 갖춘 ‘프리미엄 라이프스타일 호텔’로 지위를 굳혔다.

제주신라호텔은 제주라는 휴양지 특성상 문화, 액티비티 등 체험을 선호하는 고객 니즈에 맞춰 아웃도어 액티비티 프로그램(G.A.O.)을 제공한다. ‘아트캉스’ 트렌드에 맞춰 제주도 내 유일한 문화지구인 ‘저지 문화예술인 마을’과 연계해 아트투어 상품을 기획해 큰 호응을 얻고 있다.