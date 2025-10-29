[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 바다와 도시가 어우러진 부산 도시의 정체성과 재즈음악을 결합한 ‘부산항과 재즈의 만남(BUSAN JAZZ PORT)’을 주제로 11월 한 달간 매주 토요일 오후 6시 영도구 스페이스 원지에서 재즈 기획공연을 개최한다고 29일 밝혔다.

시는 ▷문화도시 브랜드 제고 ▷공연 향유 기회 확대 ▷지역 예술인 음악활동 기반 조성 등을 위해 이번 공연을 기획했고, 앞으로도 재즈 장르를 지역 특색 문화콘텐츠로 육성해 대중음악산업의 저변을 확대한다는 계획이다.

특히 이번 공연은 시와 복합문화 공간인 스페이스 원지, 지역 예술인들의 협력으로 재즈 공연 활성화를 위해 시범적으로 기획했다. 공연은 낡은 보세창고를 리모델링해 복합문화공간으로 탄생한 영도 스페이스 원지와 재즈, 클래식 등 지역 내 다양한 예술공연을 기획하는 예술기획 마음미인이 주관하며, 부산을 주무대로 활동하는 재즈 실력 연주자들이 대거 참여할 예정이다.

부산 재즈 뮤지션들은 대중적인 재즈 음악을 소개하고, 널리 알려진 곡을 즉흥적으로 연주하며 부산항의 밤바다와 어우러지는 감성적인 재즈 무대를 선보일 계획이다. 관객들은 부산항의 밤바다를 배경으로 펼쳐지는 감성적인 재즈 선율 속에서 자유롭게 음식과 낭만을 즐기며 늦가을 밤의 특별한 추억을 남길 수 있다.

부산 시민과 국내외 관광객들을 대상으로 무료 행사로 진행되는 이번 공연은 네이버 사전예약을 통해 신청이 가능하다. 공연 관련 문의는 스페이스 원지(☎0507-1355-4500)로 하면 된다.