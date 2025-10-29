최고 39층, 1161가구…트리플 역세권 서초동 ‘독수리 5형제’ 중 마지막 재건축 단지

[헤럴드경제=박로명 기자] DL이앤씨는 서울 서초구 서초동 1333번지 일원에 ‘아크로 드 서초’를 공급할 예정이다. 이 단지는 지하 4층~지상 39층 아파트 16개 동, 전용면적 59~170㎡ 총 1161가구로 조성된다. 이 가운데 전용 59㎡ 56가구가 일반분양으로 공급된다.

아크로 드 서초는 서초동 내 대표적인 재건축 5개 단지 중 하나인 서초신동아 1·2차 아파트를 재건축한 단지다. 분양가 상한제 적용 단지로 시세 대비 합리적인 가격에 공급될 예정이다.

이 단지는 강남역과 직선거리 약 600ｍ, 교대역과 양재역까지도 가까운 2호선·3호선·신분당선 ‘트리플 역세권’ 입지를 갖췄다. 강남대로·테헤란로·경부고속도로(서초IC) 등 강남 중심 교통망 접근성이 뛰어나다. 광역버스와 공항버스 이용도 편리하다.

교육 환경도 우수하다. 서이초와 단지가 맞닿아 있고 맞은편엔 서운중학교가 위치한 ‘학세권’ 단지다. 대치동 학원가와도 인접하다. 생활 인프라도 풍부하다. 강남 신세계백화점, 이마트, 코스트코 등 대형 상업시설과 예술의 전당, 강남세브란스병원, 성모병원 등 대형 문화·의료시설이 단지 반경 2㎞ 내에 포진해 있다.

미래가치도 기대된다. 단지 인근 옛 국군정보사령부 부지에는 ‘서리풀 복합개발’ 사업이 진행 중이다. 오는 2030년까지 업무시설과 미술관, 공연장 등이 들어설 예정이다. 또한 서초~한남 구간 경부고속도로 지하화 사업이 본격화되면 상습 정체 해소 및 친환경 지상 공원화로 주변 주거환경 개선 효과가 클 것으로 기대된다.

이 단지에는 DL이앤씨 고급 브랜드인 ‘아크로’가 적용됐다. 조경은 ‘아크로 가든 컬렉션’ 콘셉트로 구성된다. 커뮤니티 시설인 ‘클럽 아크로’에는 스크린골프장, 실내 수영장, 피트니스, 필라테스룸 등이 들어선다. 자녀를 위한 키즈 라운지·스터디룸과 함께 스카이라운지, 그랜드 라이브러리, 비거리 골프룸, 올데이 다이닝 등도 마련했다.

DL이앤씨 관계자는 “서초2동 ‘독수리 5형제’ 중 마지막 재건축 단지인 만큼 기대감이 크다”며 “그동안 강남에서 아크로가 분양시장에 한 획을 그어왔던 만큼 이번에도 새로운 이정표를 만들어낼 수 있도록 노력하겠다고 말했다. 입주는 2029년 3월 예정이다.