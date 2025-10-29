우수돌봄종사자 17명에게 감사의 뜻 담아 표창장 수여, 개신교·천주교·불교·원불교 성직자로 구성된 만남중창단 공연 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 11월 6일 오전 10시 종로구민회관 창신아트홀(지봉로5길 7-5)에서 ‘돌봄종사자 힐링토크콘서트’를 개최한다.

고용노동부와 종로구가 공동주최, 종로복지재단이 주관하는 이번 행사는 지역 복지의 최일선에서 애써 온 돌봄종사자들의 헌신에 감사의 뜻을 전하고, 심신의 피로를 덜어주기 위해 마련됐다.

돌봄종사자의 사기 진작을 바탕으로 서비스의 질을 높이고, 구민이 체감할 수 있는 안정적인 돌봄 체계를 구축하겠다는 의지 역시 담았다.

종로구는 이날 우수 돌봄종사자 17명에게 표창장을 수여한 뒤 힐링토크콘서트를 진행할 계획이다.

콘서트는 개신교·천주교·불교·원불교 등 4대 종교의 성직자로 구성된 세계 최초의 중창단 ‘만남중창단’이 이끈다. 이들은 아름다운 노래와 따뜻한 대화로 돌봄의 의미와 가치를 되새기며 참석자들에게 위로와 희망의 메시지를 전할 예정이다.

종교 간 화합과 평화의 상징으로 2022년 결성된 ‘만남중창단’은 KBS ‘아침마당’, MBC ‘일타강사’, JTBC ‘다수의 수다’ 등 여러 방송을 통해 감동적인 무대를 선보여 왔다. 이번 공연에서도 현장에서 헌신하는 종사자들에게 깊은 울림과 휴식을 선사할 것으로 기대된다.

종로구는 앞으로도 돌봄노동자의 권리보장과 처우개선을 위한 프로그램을 꾸준히 마련해 이들의 근무 환경 개선과 정서적 지원을 뒷받침할 계획이다.

정문헌 구청장은 “돌봄은 우리 사회의 온도를 유지하는 가장 따뜻한 일”이라며 “돌봄 종사자 한 분 한 분이 종로구 복지의 중심에 서 있다. 앞으로도 자긍심을 가지고 일할 수 있는 환경을 만들고, 돌봄이 존중받는 지역사회를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.