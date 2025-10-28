한화, 한국시리즈 3·4차전 선발 예정 1,2차전 승리팀 우승 확률 90.5% 안방 대전에서 3~5차전 대반격 시동 LG는 3차전 선발투수로 손주영 예고

[헤럴드경제=조범자 기자] 한화 이글스가 KBO리그 최강 원투펀치를 앞세워 안방에서 대반격을 꿈꾼다. 9.5%에 불과한 한국시리즈 우승 확률에 도전한다.

한화가 자랑하는 외국인 투수 코디 폰세와 라이언 와이스가 29일부터 재개되는 LG 트윈스와의 프로야구 2025 KBO 포스트시즌 한국시리즈(KS) 3,4차전에 출격한다.

팀의 명운을 양 어깨에 걸고 나선다.

한화는 지난 26,27일 잠실에서 열린 KS 1,2차전에서 토종 선발 문동주(4⅓이닝 4피안타 4실점 3자책)와 류현진(3이닝 7피안타 7실점)이 크게 흔들린 데다 불펜진마저 무너지며 무기력한 패배를 당했다.

반면 LG는 리그 최강 마운드를 자랑한다는 한화 투수들을 공략하는 데 성공하며 홈 2연전을 싹쓸이했다.

역대 한국시리즈에서 1, 2차전을 모두 승리한 팀은 21번 중 19차례 정상에 올랐다. LG의 우승 확률은 90.48%로 치솟았다.

하지만 한화에는 아직 쓰지 않은 선발 카드 2장이 남았다. 바로 원투펀치 폰세와 와이스다.

올시즌 KBO리그를 지배하며 투수 부문 4관왕에 오른 폰세는 29일 3차전 선발로 나서고, 와이스는 30일 4차전 선발 등판을 준비한다.

폰세는 올해 정규시즌에서 17승 1패, 평균자책점 1.89, 252탈삼진을 기록했다. 승률(0.944), 다승, 평균자책점, 탈삼진 부문을 석권해 정규시즌 최우수선수(MVP) 수상도 유력하다.

공교롭게도 폰세가 정규시즌에서 유일하게 승리를 따내지 못한 팀이 LG였다. 올해 LG전 성적은 2경기, 평균자책점 3.46이다. 상대한 9개 팀 중 평균자책점이 가장 높다.

폰세의 LG전 피안타율은 0.213. 김현수(6타수 3안타 1홈런), 박해민(5타수 2안타), 박동원(6타수 2안타)이 폰세에게 2안타 이상을 쳤지만, 최근 타격감이 뜨거운 신민재(4타수 무안타)와 문보경(5타수 무안타)는 고개를 숙였다.

와이스는 삼성과 플레이오프(PO) 2차전에서 4이닝 9피안타 5실점으로 패전 투수가 됐지만, PO 5차전에서 폰세 뒤를 이어 등판해 4이닝 4피안타 1실점 호투로 세이브를 챙겼다.

와이스가 KS 진출을 확정한 뒤 강하게 포효하며 전율한 모습은 한화 팬들의 감동과 우승에 대한 염원을 이끌어냈다.

와이스는 올해 정규시즌에서 16승 5패, 평균자책점 2.87, 207탈삼진을 올렸다. LG전에서도 2경기 1승, 평균자책점 2.25로 잘 던졌다.

폰세와 와이스마저 무너진다면 한화에 희망은 없다. 특히 한화가 3차전을 내준다면 26년만의 한국시리즈 우승은 사실상 물건너간다. 역대 KS에서 1∼3차전을 모두 내준 뒤 시리즈를 뒤집은 경우는 단 한 차례도 없었다.

반면 이들이 LG의 뜨거운 화력을 잠재우고 승리를 이끈다면 승부를 원점으로 돌리고 기적같은 대역전극을 노릴 수 있다.

LG는 3차전 선발로 손주영을 예고했다. 옆구리 담 증세로 2차전 선발을 건너 뛴 외국인 투수 요니 치리노스가 아직 컨디션을 회복하지 못했다.

손주영은 올해 정규시즌에서 11승 6패, 평균자책점 3.41로 활약했다. 한화전에선 더 잘 던졌다. 2경기에 선발 등판해 1승, 평균자책점 1.38을 기록했다.