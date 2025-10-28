미일 정상회담서 골프광 트럼프 맞춤형 선물 트럼프 노벨평화상 후보 추천, 포드 트럭·무기 구매 등 극진한 환대로 동맹 강조...트럼프도 칭찬 일색

[헤럴드경제=도현정 기자]‘여자 아베’라 불리는 다카이치 사나에 일본 총리가 취임 7일 만에 성사된 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 고(故) 아베 신조 전(前) 일본 총리 못잖은 ‘오모테나시(극진한 환대)’로 트럼프 대통령의 환심을 샀다.

28일 일본 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 열린 미일 정상회담에서 처음 대면한 트럼프 대통령과 다카이치 총리는 회담 내내 화기애애한 분위기를 연출했다.

AP통신, 로이터통신 등 외신과 현지 매체에 따르면 처음 만나 악수를 한 이후 트럼프 대통령은 다카이치 총리에게 “매우 강한 악수였다”고 칭찬을 건넸다.

둘의 회담은 예정보다 7분여간 늦게 시작됐다. 트럼프 대통령을 에스코트하며 회담장에 나타난 다카이치 총리는 “메이저리그 월드시리즈 경기 얘기를 하느라 늦어졌다”며 분위기를 풀어갔다. 이날은 LA다저스와 토론토 블루제이스의 월드시리즈 3차전 경기가 있었다.

‘아베 계승자’를 자처하는 다카이치 총리는 트럼프 대통령이 ‘내 친구’라 부를 정도로 막연했던 아베 전 총리를 화두로 대화를 이어갔다. 다카이치는 “아베 총리가 내게 당신(트럼프 대통령)의 역동적인 외교에 대해 자주 이야기했다”고 말했다. 다카이치 총리는 골프를 좋아하는 트럼프 대통령에게 이시카와현 가나자와시 금박 기술을 활용한 ‘황금 골프공’과 아베 전 총리가 사용했던 골프 장비도 선물했다.

또 미국 건국 250주년을 기념하기 위해 내년 미국의 독립기념일인 7월 4일에 벚나무 250그루를 워싱턴 D.C.에 선물하고, 같은 날 일본 아키타현에서는 불꽃놀이를 하겠다고 밝혔다. 도쿄의 명소인 도쿄타워, 스카이트리, 도쿄도 청사는 트럼프 대통령의 방문을 맞아 오는 28일까지 성조기 색상인 빨간색, 파란색, 흰색 조명을 밝힐 예정이다.

노벨평화상 후보 추천 계획을 밝힌 것도 트럼프 대통령 맞춤형 선물 중 하나다. 총리 취임 직후 트럼프 대통령과의 전화 통화에서 다카이치 총리는 트럼프 대통령의 중동 전쟁 종전 노력을 극찬한 바 있다. 다카이치 총리는 가자 전쟁 외에 최근 태국과 캄보디아간 전쟁을 중재한 것도 이유로 들어, 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천하겠다는 뜻을 전했다.

다카이치 총리의 이 같은 행보는 아베 전 총리도 구사했던 오모테나시 전략을 이은 것으로 보인다. 오모테나시는 일본에서 손님을 성심성의껏 대접하는 것을 이르는 말로, 일본 특유의 극진한 대접을 뜻한다.

환대에 만족한 듯, 트럼프 대통령은 다카이치 총리가 첫 일본 여성 총리라는 점에 대해 “대단하다”고 극찬했고, “우리(미국과 일본)는 가장 강력한 수준의 동맹”이라 강조했다.

AP통신은 과거 정상회담 등에서 트럼프 대통령은 상대방에게 공개적으로 핀잔을 주기도 했지만, 다카이치 총리에게는 칭찬 일색이었다고 전했다.

이날 회담장 외부에는 미국 포드의 픽업트럭 F-150과 미국에서 생산된 도요타 자동차가 전시되기도 했다. 이는 일본 정부가 포드 F-150 트럭 100대를 구매하는 방안을 검토하고 있다는 점을 상기시키기 위한 것으로 보인다.

일본은 미국과의 무역협상에서 5500억달러의 대미 투자를 약속했고, 방위비 증가를 내세우며 미국의 무기를 대량 구매하겠다는 뜻도 전했다. 이 같은 정책 역시 트럼프 대통령을 흡족하게 하는 ‘선물’이다.