클래식부터 뮤지컬 갈라 콘서트까지 “문화예술로 고객과의 인연 이어간다”

[헤럴드경제=박성준 기자] 신한라이프는 지난 24일 서울 잠실에 있는 롯데콘서트홀에서 우수고객 약 900여명을 초청해 ‘2025 신한라이프 프레스티지 콘서트’(사진)를 개최했다고 27일 밝혔다.

이 행사는 신한라이프가 매년 가을에 진행하는 대표 우수고객 초청 프로그램으로, 문화예술 공연을 통해 고객에게 차별화된 경험을 제공하고 고객과의 소중한 인연을 이어가기 위해 마련됐다.

프레스티지 콘서트는 정예경 음악감독이 이끄는 42인조 팝스 오케스트라의 웅장한 연주로 시작됐다. 이어 정승원 테너와 박소영 소프라노가 들려준 클래식 공연이 깊은 울림을 전했고, 두 사람의 듀엣 무대는 아름다운 하모니로 가을밤의 정취 속에 관객들에게 큰 감동을 선사했다.

2부에서는 뮤지컬 배우 정성화, 정선아, 정재은이 함께한 화려한 갈라 콘서트가 펼쳐졌다. 뮤지컬 맘마미아, 보디가드, 지킬 앤 하이드, 영웅 등 대중에게 친숙한 곡들을 섬세한 감정과 완성도 높은 무대로 장식하며 공연의 열기를 더했다.

신한라이프 관계자는 “고객 한 분 한 분께 감사의 마음을 전하고 예술과 함께하는 특별한 경험을 제공하기 위해 이번 콘서트를 준비했다”며 “앞으로도 다양한 문화예술 프로그램을 통해 고객의 삶에 여유와 풍요로움을 더해 드리도록 노력하겠다”고 말했다.