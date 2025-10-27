- 대전시, 정거장 명칭 확정 고시… 시민 의견 및 국립국어원 감수 완료

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 도시철도 2호선 트램 정거장 45개소에 대해 정거장 명칭을 확정 고시했다.

이는 오는 2028년 개통 예정인 도시철도 시설을 효율적이며 체계적으로 관리하고, 시민들의 이용 편의 증진을 도모키 위함이다.

대전시는 올해 3월 관련 법령에 따라 제정 기준을 마련하고, 전문가 사전 자문을 받았으며 4월 온･오프라인을 통해 약 960여 명의 시민 의견 및 관계기관의 의견을 수렴했다.

이어 5월 시･구 정책조정 간담회 개최와 6월 5개 자치구 지명위원회 심의를 받았고, 7월 시의회 의견 청취, 지난 8월~10월까지 2차례 시 지명위원회 심의를 통해 심도 있게 검토 후 제정했다. 이후 국립국어원 공공 용어 번역 감수를 거쳐 최종 고시했다.

최종수 대전시 도시철도건설국장은 “정거장 명칭 고시는 트램 정거장 명칭의 통일성을 확보하고, 개통 전 시민들에게 사전 인지도 상승효과를 기대할 수 있게 됐다”고 말했다.

한편, 대전 도시철도 2호선 트램 건설공사는 5개 구를 연결하는 순환선으로 ▷연장 38.8km ▷정거장 45개소 ▷차량기지 1개소 등을 건설하며 정거장 건설공사는 오는 2026년 상반기 착공 등 2028년 12월 개통 목표로 공사를 추진하고 있다.