[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명대 산학협력단은 세계적인 3D 설계 소프트웨어 기업 다쏘시스템코리아(대표 정운성), ㈜하나티에스(대표 박상현)와 협력해 글로벌 수준의 3D 설계 전문인재를 양성하기 위한 공동 사업을 본격 추진한다.

이들 세 기관은 지난 23일 계명대 성서캠퍼스 산학협력관 207호에서 ‘계명대-다쏘 글로벌 SW 공인인증 교육센터’설립 및 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약식에는 김범준 계명대 산학부총장(산학협력단장), 배재인 다쏘시스템코리아 본부장, 구병일 하나티에스 이사 등 주요 관계자들이 참석해 지역 산업과 교육의 연결을 강화하고 첨단 기술인력 양성 방향을 논의했다.

이번 협약을 통해 계명대 내에 설치되는 교육센터는 다쏘시스템 소프트웨어 국제자격인증의 거점으로 운영되며 연간 16개 교육 프로그램과 100명 규모의 자격 인증 시험이 정기적으로 진행된다.

교육생들은 이를 통해 글로벌 공인 자격증을 취득할 수 있게 된다.

센터 운영을 위해 계명대는 RISE사업과 연계해 대명캠퍼스 동산관 4층에 50석 규모의 PC 실습실을 구축할 계획이다.

CATIA V5-6R2025, SOLIDWORKS 2025 등 최신 버전의 소프트웨어와 고성능 실습 장비를 도입으로 학생들이 실제 산업 환경과 동일한 조건에서 실무 중심 교육을 받을 수 있도록 교육인프라를 준비하고 있다.

이번 협약으로 세 기관은 계명대 내 ‘다쏘시스템 공인인증 SW 교육센터’를 공동 운영하며, CATIA·SOLIDWORKS 등 세계적으로 활용되는 3D 설계 소프트웨어의 교육 및 자격 인증 프로그램을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

다쏘시스템의 글로벌 표준 교육 콘텐츠와 하나티에스의 자격 심사 체계를 기반으로, 학생과 지역 기업 재직자에게 맞춤형 실무 교육을 제공한다.

계명대는 이번 협력을 통해 ‘교육-인증-취업’으로 이어지는 설계 인재 양성 생태계를 구축하고 지역 제조산업의 경쟁력 강화에 기여한다는 계획이다.

특히 산업 현장에서 즉시 투입 가능한 고급 설계 기술 인력을 배출함으로써 지역 산업의 기술 자립 기반을 다지는 것이 목표다.

김범준 산학부총장은 “이번 협약은 대학 교육이 산업 변화 속도를 따라잡기 위한 실질적인 대응이자, 지역 산업 발전을 견인할 기반이 될 것”이라며 “계명대의 산학협력 역량에 다쏘시스템의 첨단 기술력, 하나티에스의 운영 노하우가 더해져 지역 산업 혁신을 이끌 것으로 기대한다”고 밝혔다.

계명대는 2011년 다쏘시스템과 3D·PLM 인재양성 협약을 체결하고 2012년 설계기술개발센터를 구축하는 등 꾸준한 협력 관계를 이어왔다. 이번 협약은 그동안의 협력 경험을 바탕으로 교육·자격·산업을 아우르는 실질적 성과 확산의 전환점이 될 것으로 평가된다.

협약식 이후에는 센터 운영 방향과 산학협력 확대 방안을 논의하는 간담회가 진행됐으며 계명대와 다쏘시스템은 향후 대구 지역을 넘어 전국적인 글로벌 설계 인재양성 거점대학으로의 도약을 목표로 협력을 강화할 계획이다.