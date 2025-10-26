육군, 2040년 AI 지휘통제·무인체계 통합 완성 해군, 2030년 후반 경항모 대체 전력모함 확보 공군, 2040년대 중후반 6세대전투기 확보 추진

[헤럴드경제(계룡)=신대원 기자] 육·해·공군이 국회 국정감사 과정에서 밝힌 미래 국군의 핵심 키워드는 유무인 복합과 인공지능(AI)이었다.

국회 국방위원회가 23~24일 충남 계룡대에서 가진 각 군별 국정감사장에선 육군의 12·3 비상계엄 내란 규정, 해군의 중국 서해상 활동 확대 우려, 공군의 잇단 사고에 따른 대책 등이 관심을 모았다.

반면 북한의 핵·미사일 위협 증대를 비롯해 미중갈등 심화와 글로벌 안보 불안정, 급격한 기술 변화 속 우리 군의 대응방안은 상대적으로 조명을 받지 못한 측면이 있었다.

다만 육·해·공군은 짧게는 수년에서 길게는 수십 년까지 앞을 내다보며 유무인 복합과 AI를 핵심으로 한 발전방향을 각각 제시했다.

먼저 육군은 미래 육군 군 구조 최적화와 창끝부대 여건 개선, 사람 중심의 문화 정착 등 13가지 미래상을 제시하면서 첨단과확기술 기반 유무인 복합전투체계 구축을 제일 앞에 내세웠다.

육군은 AI 기반 지휘통제체계와 드론·로봇 무인체계를 통합한 유무인 복합전투체계를 2040년까지 완성하겠다는 야심찬 목표를 밝혔다.

이를 통해 드론과 로봇 등 무인체계와 유인체계를 통합운용함으로써 생존성과 효율성을 극대화하는 지상군 전투체계를 갖추고 감시·결심·타격체계를 획기적으로 개선할 수 있다는 것이다.

우선 2027년까지 대대급 시범부대를 선정해 AI 지휘체계와 드론·대드론, 지상로봇 통합 실증을 진행한다는 방침이다.

육군은 이미 제대별 ‘싸우는 개념’(How to Fight) 기반의 AI·드론·로봇 개념 방안을 수립해 적용 중이다.

이재명 정부의 국가 주도 AI 3대 강국 도약 구상에 발맞춰 국가와 조직이 모델과 인프라, 인력을 직접 통제·운영하는 ‘소버린 AI 구축’을 위해 조직을 확대하고 전문인력을 양성하는 등 인프라 확보도 병행한다.

또 GOP과학화경계시스템 성능개량과 함께 2030년까지 AI 통합관제플랫폼을 전력화함으로써 AI 기반 유무인복합 경계작전체계도 구축한다.

김규하 육군참모총장은 국정감사에서 “현재와 미래를 모두 대비할 수 있는 첨단과학기술 기반의 진화적 발전이 가능한 전력, 전투효율이 높은 병력 및 부대, 과학기술과 결합된 강도 높은 훈련, 작전 및 전쟁지속능력을 갖추는데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이와 함께 해군은 수직이착륙형 유인 전투기 중심의 기존 경항공모함(CVX) 대신 탑재 전력을 유인에서 무인 중심으로 전환한 3만t급의 한국형 유무인전력모함(MuM-T Carrier)을 제시했다.

2030년대 후반을 목표로 하는 한국형 유무인전력모함은 해상전투 무인항공기(UAV)와 감시정찰·공격 UAV, 자폭용 UAV, 그리고 침수갑판(웰독)을 설치해 정찰용·기뢰전 무인수상정(USV)과 고속상륙정 등을 탑재하게 된다.

해군은 향후 한국형 유무인전력모함을 대형수송함인 독도함과 마라도함과 함께 3개 기동부대의 지휘함으로 운용한다는 구상이다.

해군 관계자는 “한국형 유무인전력모함은 다수·다종의 유무인전력 운용으로 전장인식 범위와 작전반경을 확장해 전력의 생존성과 공격력 향상에 획기적으로 기여할 수 있다”며 “넓은 해역에 분산된 유무인전력을 실시간 네트워크 기반으로 통합·지휘하는 해양기반 한국형 킬웹의 핵심전력일 될 것”이라고 설명했다.

해군은 AI 기반 해양 무인체계 확보에도 박차를 가한다는 방침이다.

함탑재정찰 UAV는 2020년대 후반, 해상초계 UAV는 2030년대 초반, 그리고 공중·해상표적 정찰·감시는 물론 공대공·공대함·공대지 타격능력까지 보유한 해상전투 UAV를 2040년대 초반 확보한다는 로드맵을 제시했다.

또 정찰용 USV는 2020년대 후반, 전투용 USV는 2030년대 초반까지 확보하고, 무인잠수정(UUV)의 경우 기뢰 탐색·소해에서 정찰까지 단계적으로 임무영역을 확대해나간다는 구상이다.

강동길 해군참모총장은 “인구절벽에 따른 병역자원의 감소와 드론, AI 첨단과학기술 발전에 따른 전쟁의 패러다임 변화는 국방환경 전반에 걸쳐 개혁을 요구하고 있다”면서 “미래전장을 주도하고 반드시 승리하기 위해 AI·첨단과학기술 기반의 해군력을 건설하기 위해 노력하고 있다”고 강조했다.

아울러 공군 역시 미래 첨단 항공우주력 건설에 있어서 AI 기반 유무인 복합전투체계 구축을 제일 첫머리에 내세웠다.

공군은 AI 기반 유무인 복합전투체계를 ‘에어 가디언’(Air Guardian)이라고 이름 붙였는데, ‘최고의 선도자이자 미래 핵심전력으로, 자율성 기반의 원거리 작전수행을 통해 아군을 보호하며 전력 통합운용으로 공격능력을 극대화해 전장에서 중추적 역할을 수행하는 하늘의 수호자’라는 의미를 담았다고 소개했다.

특히 2040년대 중후반 완전한 차세대전투기, 사실상 6세대 전투기 확보 구상을 제시해 눈길을 모았다.

현재 공군 주력전투기인 F-16 도태와 미래 전장환경 변화에 대비한 6세대 전투기는 진보된 스텔스 기능부터 소형무장, 엔진, 양자통신 등 완전한 차세대전투기 기술 확보를 목표로 한다.

공군 관계자는 “6세대 전투기에는 AI 기반의 무인기로 전환 가능한 수준의 유인기도 포함될 것”이라며 “향후 기술 진보 상황을 평가해 국내 개발할지, 국외 구매할지 결정할 예정”이라고 말했다.

이에 앞서 2030년대 중으로 한국형전투기 KF-21 보라매 개발기술에 기반해 협업 가능한 무인전투기를 확보한다는 구상이다.

기술 수준을 고려해 우선 FA-50 협업 소모성무인기를 확보하고, 향후 KF-21 협업 무인전투기를 단계적으로 확보하겠다는 것이다.

공군은 AI와 관련해선 군 최초의 생성형 AI 서비스를 구축한 경험을 토대로 독자적 AI 기술 역량을 지속적으로 고도화하고, AI 기반 유무인 복합전투체계 핵심기술 ‘AI 파일럿’을 확보한다는 계획이다.

손석락 공군참모총장은 “공군은 미래전장을 주도하고 싸우면 반드시 승리하는 스마트 정예 강군 건설 노력에 최선을 다하겠다”며 “AI기술 역량 고도화와 AI 파일럿 핵심기술 확보, 이를 기반으로 한 유무인 복합전투체계 구축에 노력을 집중하겠다”고 밝혔다.