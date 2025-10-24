중기부 ‘AI 기반 스마트제조혁신 3.0’ 중소 제조기업 AI도입률 10%로 확대 산업재해 감소·제조AI 전문기업 육성

[헤럴드경제=유재훈 기자]정부가 AI 스마트공장 1만 2000곳을 구축하는 등 제조업 경쟁력 확보를 위해 대·중소기업 전반에 걸친 AI 대전환을 추진한다.

중소벤처기업부(장관 한성숙)는 24일 서울청사에서 열린 제5차 국정현안관계장관회의에서 이같은 내용의 ‘AI 기반 스마트제조혁신 3.0 전략’을 발표했다.

국가경제 핵심 성장동력인 제조업에 대한 우려가 지속되고 있지만, 자체적인 AI 도입이 가능한 대기업과는 달리 중소 제조기업은 비용 부담 등으로 난항을 겪고 있다 이에 정부의 지원 확대가 필요하다는 현장의 목소리가 지속적으로 제기되고 있다.

실제로 중소기업중앙회 조사에 따르면 중소기업들은 AI 도입 장애 요인으로 ‘초기 비용 부담’을 가장 큰 걸림돌로 여기고 있는 것으로 나타났다. 필요 지원 정책으로도 10곳 중 7곳이 ‘직접 자금 지원을 요구하고 있는 것으로 조사됐다.

중기부는 이번 전략을 통해 현재 1% 수준에 머무르고 있는 중소 제조기업의 AI 도입률을 10%까지 끌어올리고, AI 도입을 통해 산업재해율 20% 감소를 목표로 중소 제조기업의 일자리 질 개선을 추진할 방침이다. 아울러 제조AI 전문기업 500개 사 육성을 통해 글로벌 선진국 수준의 스마트제조 기술력 확보를 도모할 계획이다.

중기부는 “제조기업과 기술기업 간의 선순환적인 스마트제조 생태계를 조성해 국내 제조업의 근간인 중소 제조기업이 경쟁력을 확보할 수 있도록 이같은 전략을 마련했다”고 배경을 설명했다.

우선 기업의 수준별 맞춤 지원을 통한 자율 제조 선도모델을 육성한다.

중소 제조기업의 규모와 수준에 맞춰 스마트공장 등으로 구축된 디지털 전환 기반 위에 버티컬 AI를 단계적 도입하고 ‘제조AI 활용 전 주기 지원체계’를 수립한다.

대기업이 보유한 거대언어모델(LLM) 등을 활용해 중소 협력사의 AI 도입을 지원하는 상생형 AI 공장을 확대한다. 지역 중심의 제조혁신 정책을 고도화하고, 부처 간 협력을 강화해 식품·화장품 등 중소 제조기업 특화 업종에 최적화된 스마트공장 도입 지원을 강화한다.

스마트공장 초기 도입 시 비용을 낮추고 유지보수의 부담을 줄이기 위해 ‘서비스형 소프트웨어(SaaS)’ 기반의 구독형 스마트공장 도입을 추진하고, 제조로봇 도입 등 제조공정의 자동화 지원도 확대한다.

스마트제조산업과 전문기업 육성 체계도 마련한다.

스마트제조 기술기업과 관련 산업을 육성하기 위한 법적 기반을 마련하고 전문기업 지정제도 도입, AI 기반 역량 평가, 맞춤형 컨설팅 등 기업 육성 체계를 마련한다. AI 기반 스마트제조 기술로드맵을 수립해 스마트공장에 필요한 기술개발을 추진하고, 연구개발 성과가 상용화까지 이어질 수 있도록 연계 지원을 강화한다.

스마트제조 기술기업이 글로벌 전문기업으로 성장할 수 있도록 창업부터 벤처투자, 판로 확대, 해외 진출 등 성장 단계별 맞춤형 지원도 추진한다.

제조데이터·제조 AI 활용 기반 조성에도 초점을 맞췄다. 중소 제조 현장 내 핵심 장비를 선별해 국제표준을 적용한 제조데이터 표준화를 추진한다. 제조데이터셋 1000개를 확보해 민간에 공개하는 등 현장 확산에도 힘을 쏟는다. 중소 제조기업의 디지털 전환과 인공지능 전환을 원스톱으로 지원하는 ‘제조AI 24’ 플랫폼을 구축한다.

한성숙 장관은 “중소기업의 스마트제조혁신은 단순한 기술 도입이 아닌생산 방식을 혁신하여 제조경쟁력을 높이고 중소기업이 겪고 있는 인력난을 완화하는 등 AI 대전환 시기에 필수적인 생존 전략”이라며 “중기부는 스마트제조혁신 3.0을 통해 중소 제조기업이 AI를 적극 활용해 제조 생산성을 높이고 산업재해를 예방하여 청년이 찾아오는 ‘진짜 강소기업’으로 성장할 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.