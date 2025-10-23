[헤럴드경제(고령·성주·칠곡)=김병진 기자]농·축협 직원의 횡령, 사기, 개인정보유출 등으로 발생한 금융사고액이 최근 5년여간 961억원에 달하는 것으로 나타났다.

23일 국민의힘 정희용 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군)이 농협중앙회에서 받은 자료에 따르면 최근 5년여간(2020~2025년 9월) 농·축협에서 총 285건(금융사고액 961억원)의 금융사고가 발생했다.

이중 지역별 금융사고액은 경북이 318억원(33%)으로 가장 많았다.

이어 경기 289억원(30%), 충남 77억원(8%), 전남 66억원(6%), 서울 50억원(5%) 등의 순으로 집계됐다.

그러나 전체 금융사고액 961억원 중 현재까지 회수된 금액은 534억원으로 회수율은 44%(2025년 9월 기준)에 그쳤다.

대전·부산·제주·충북 등 회수율이 100%에 이르는 지역도 있으나 사고액이 큰 경북(45%), 경기(41%), 충남(20%), 전남(65%), 서울(56%)은 회수율이 높지 않은 상황이다.

사고 유형별로는 전체 금융사고 285건 중 횡령 80건, 사적금융대차 58건, 개인정보 무단조회 및 유출 42건, 사기 24건, 금융실명제 위반 23건 등의 순으로 나타났다.

정희용 국회의원은 “농·축협 금융사고는 결국 조합원인 농민들에게 피해가 돌아갈 우려가 있다”며 “농협중앙회는 매년 반복되고 있는 금융사고를 근절할 특단의 대책을 추진해야 한다”고 말했다.