공군 국정감사…“비행사고 재발방지 대책 마련” “미래전장 주도 승리하는 스마트 정예강군 건설”

[헤럴드경제(계룡)=신대원 기자] 손석락 공군참모총장은 23일 올해 잇단 공군 사고와 관련해 고강도 대책을 추진하겠다고 밝혔다.

손 총장은 이날 충남 계룡대 공군본부에서 열린 국회 국방위원회 공군 국정감사에서 “공군은 올 한해 달성한 많은 성과에도 불구하고 임무 중 발생한 일련의 사고들로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드렸다”며 “비행사고 재발방지를 위해 마련한 종합대책을 강도 높게 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

이어 “국민의 생명과 안전을 지키는 국민의 군대로서 역할을 계속해 나가겠다”고 강조했다.

공군은 올해 들어 경기 포천 오폭사고를 비롯해 강원 평창 기관총·연료탱크 낙하사고, 알래스카 훈련 중 기체 파손사고 등 조종사 과실로 인한 잇단 사고에 휩싸인 바 있다.

손 총장은 안보환경과 관련해선 “북한의 핵·미사일 능력은 점차 고도화되고 있고, 세계 각지에서 벌어지고 있는 전쟁과 분쟁, 국제적 갈등의 격화 등을 포함해 우리를 둘러싼 안보환경은 그 어느 때보다 엄중하다”고 진단했다.

이어 “이러한 복잡한 안보환경 속에서 군사대비태세를 확고히 유지한 가운데 대한민국 영공방위라는 본연의 임무를 완수하고 강력한 공군력으로 한반도 평화를 뒷받침하겠다”며 “굳건한 한미동맹을 바탕으로 연합·합동훈련을 강화하고 3축 체계 능력을 보강해 그 누구도 감히 대한민국의 주권을 넘볼 수 없도록 강력한 힘을 갖추어 나가겠다”고 밝혔다.

이와 함께 손 총장은 공군의 미래상으로 ‘스마트 정예 강군’을 제시했다.

그는 “공군은 미래 전장을 주도하고 싸우면 반드시 승리하는 스마트 정예 강군 건설 노력에도 최선을 다하겠다”며 “인공지능(AI) 기술 역량 고도화와 AI 파일럿 핵심기술 확보, 이를 기반으로 한 유무인 복합전투체계 구축에 노력을 집중하고 우주 전력, 우주 조직, 우주 인력 확보를 단계적으로 차질 없이 추진해 우주작전 수행 역량을 강화하겠다”고 강조했다.

이어 “장병의 처우 개선과 사기 증진에도 힘쓰겠다”며 “초급간부의 복무여건과 주거환경을 개선하고 열악한 여건에서 근무하고 있는 요원들의 수당을 현실화해 복무 만족도를 높이겠다”고 밝혔다.

또 “국가 방위산업 발전을 적극 지원하고 앞장서겠다”면서 “2026년 공군에 인도될 KF-21 보라매의 안정적인 전력화에 만전을 기함으로써 국산 무기체계의 우수성을 증명하고 이를 대내외에 널리 알리겠다”고 말했다.