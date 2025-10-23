우리 농·축산물 애용 확산 결의… “지속가능한 농업 위해 뜻 모아”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 대구 경북 축협 운영협의회(의장 전형숙 안동봉화축협 조합장)는 최근 제3차 운영협의회를 열고 우리 농·축산물 애용 확산을 위한 ‘농심천심(農心天心)’ 운동을 전개했다.

이번 회의에는 안병우 농협 축산경제 대표이사, 박철진 농협목우촌 대표이사, 이준규 경상북도 축산정책과장, 송종호 축산물품질평가원 대구·경북지원장, 양신철 한국종축개량협회 경북대구지역본부장 등이 참석해 지역 농축산물 소비 확대 방안을 논의했다.

전형숙 의장은 “지속 가능한 농업·농촌을 위해서는 우리 지역에서 생산한 농·축산물을 적극 애용하는 문화가 정착돼야 한다”며 “협의회 위원들과 함께 지역 농업의 경쟁력 강화를 위해 뜻을 모으겠다”고 밝혔다.

최진수 경북농협 본부장은 “안전한 먹거리를 생산하기 위해 현장에서 애쓰는 농업인들의 노고가 헛되지 않도록 농업·농촌의 가치를 널리 알리고, 농업인 권익 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.