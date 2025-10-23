27일부터 11월 10일까지… 관광·미식·문화 전문가 참여

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 안동시는 경상북도문화관광공사와 함께 ‘경북 북부권 관광 전문가 아카데미’를 오는 27일부터 11월 10일까지 운영한다고 밝혔다.

이번 아카데미는 관광거점도시 육성사업의 일환으로 추진되며, 경북 북부권 11개 시·군의 관광 관련 공무원과 DMO(지역관광추진조직), 유관기관 관계자 등이 참여한다.

이번 교육은 관광 전문 인력의 역량 강화와 지역 간 협력 체계 구축, 그리고 지속 가능한 관광 생태계 조성을 목표로 진행된다. 경북 북부권 11개 시·군을 대상으로 총 3회의 대면 교육이 마련되며, 현장답사 1회가 포함된다.

강연에는 관광·문화·미식 등 다양한 분야의 명사들이 참여해 최신 관광 트렌드와 지역 브랜딩 전략을 중심으로 강의를 펼칠 예정이다.

주요 프로그램으로는 서경덕 교수 – ‘한류 확산과 지역관광의 미래’ (27일), 이원일 셰프 – ‘음식으로 만나는 지역의 이야기’ (27일)‘ 알베르토 몬디 방송인 – ‘세계인이 한국을 찾는 이유’ (11월 3일),안유성 셰프 – ‘로컬이 만드는 관광 경쟁력’ (11월 3일)등이다.

마지막 회차인 11월 10일에는 문경 에코월드 현장 견학과 함께 심용환 역사학자가 ‘관광지에 스며든 기억과 역사’를 주제로 강연을 진행한다.

참가자들은 현장 학습을 통해 지역의 역사 자원과 관광 콘텐츠의 접점을 탐색할 예정이다.

안동시 관계자는 “이번 아카데미가 경북 북부권 관광 전문 인력의 역량 강화는 물론, 지역 간 상생과 협력의 방향을 모색하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “안동시는 북부권의 특색과 경쟁력을 살린 정책으로 지속 가능한 관광 생태계 조성에 앞장서겠다”고 말했다.