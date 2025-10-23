한국농촌지도자강원특별자치도연합회와 간담회에서

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도가 22일 도청 별관 4층 회의실에서 한국농촌지도자강원특별자치도연합회(회장 김종순)와 간담회를 열고, 18개 시·군 회장단과 소통하는 자리를 가졌다.

이번 간담회는 9월 25일 삼척에서 열린 ‘제27회 강원특별자치도 농촌지도자대회’에서 김진태 도지사의 제안으로 성사된 자리로, 농업 현장의 목소리를 듣고 이를 정책에 반영하기 위해 마련했다.

김종순 회장은 “간담회를 제안하고 마련해주신 지사님께 감사드린다”며, “수확철을 맞았지만, 잦은 비와 낮은 농산물 가격으로 농가에는 다소 어려움이 있다”고 전했다.

김진태 도지사는 “농업 예산을 30% 이상 큰 폭으로 늘렸지만 농민들의 체감은 적은 편이라 앞으로 농민들이 체감할 수 있는 홍보 방안을 고민하겠다”고 말했다. 이어, “오늘 농촌지도자분들의 목소리를 듣고 건의사항을 적극 반영하겠다”며, “앞으로 1년에 한 번씩 자리를 만들어가겠다”고 밝혔다.

이후 2025년도 농촌지도자회의 주요 성과와 2026년도 주요 사업에 대한 설명과 함께, 농촌지도자들의 건의 사항에 대해 농업기술원장과 농정국장이 직접 의견을 청취하고 답변하는 시간을 가졌다.

주요 건의사항으로는 고랭지 농업 경쟁력 강화를 위한 지원이었으며, 이에 대해 고랭지 작목 안정생산 기술 컨설팅 및 대체 작목 개발 등의 계획을 전했다. 또한, 영농철 가뭄 대책비 지원 확대 건의에 대해서는 해당 지역의 가뭄 빈도와 수해면적 등을 반영해 대상지가 선정될 수 있도록 할 계획임을 밝혔다.

또한, 농촌지도자회가 유치한 제30회 ‘농업인의 날’ 기념행사의 성공적인 개최를 위한 협력방안에 대해서도 논의했다. 제30회 ‘농업인의 날’ 국가 기념행사는 11월 11일 원주시 댄싱공연장에서 개최된다.