[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]하병문 대구시의회 의원은 23일 제320회 임시회 5분자유발언을 통해 옛 경북도청 후적지 국가문화예술허브 조성을 촉구했다.

국가문화예술허브 조성 사업은 경북도청 후적지에 국립근대미술관과 국립뮤지컬콤플렉스를 건립하는 북구권역 핵심 문화 인프라 사업으로 지난 2022년 5월 정부의 국정과제로 채택되며 큰 기대를 모았다.

하지만 대구시 신청사 이전이 난항을 겪으며 대구시는 2023년 4월 문화예술허브 조성사업 부지를 달성군 대구교도소 후적지로 변경하는 방안을 문체부에 공식 요청했고 이 과정에서 지역 주민들의 강한 반발과 갈등이 불거지기도 했다.

이후 2024년 8월 문체부가 대구시에서 제안한 문화예술허브 부지 변경안을 최종 수용하지 않으며 부지는 당초 계획이자 지난 정부의 공약대로 옛 경북도청 후적지로 확정됐다.

하병문 의원은 “경북도청 후적지 문화예술허브 조성사업이 지난 2년 동안 허송세월하며 제자리걸음만 한 것이 몹시 안타깝다”며 “이제라도 대구시는 문화예술허브 조성 사업을 더욱 속도감 있게 제대로 추진해야 한다”고 말했다.

이어 “잘 만들어진 문화시설은 도시의 품격을 높이고 관광과 지역경제를 활성화시킬 수 있다”며 “접근성이 좋은 경북도청 후적지에 국립근대미술관과 국립뮤지컬콤플렉스가 조성돼야 한다”고 강조했다.

또 “문화예술허브 조성 사업은 대구의 미래를 밝히는 핵심 사업이자 풍요로운 시민의 삶을 위한 시급한 과제”라며 “대구시가 문체부와 긴밀히 협력해 조속한 시일 내에 옛 경북도청 후적지에 문화예술허브가 조성될 수 있도록 실효성 있는 대책을 마련해 주길 바란다”고 덧붙였다.