브라이언 켐프 조지아주 주지사 23일 방한 현대차·LG엔솔·SK온 등 국내 기업들과 회동 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 오는 23일 방한하는 미국 조지아주 브라이언 켐프 주지사가 현대자동차, LG에너지솔루션 등 현지 투자에 나서고 있는 국내 기업들과 회동한다.

특히, 켐프 주지사는 지난달 초유의 구금사태가 벌어졌던 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리셀 합작 공장 사태와 관련해 당사자인 양사와 만나 향후 투자방안 등을 논의할 것으로 알려졌다.

22일 미국 조지아주 및 국내 재계에 따르면 켐프 주지사는 오는 23일 오후 장재훈 현대차그룹 부회장과 만나 배터리 합작공장 구금 사태 여파와 앞서 합의한 투자 및 고용 방안에 대한 이야기를 나눈다.

다음 날인 24일에도 만찬 회동을 갖고 같은 주제에 대해 머리를 맞댄다. 아울러 같은 날 김동명 LG에너지솔루션 대표와도 면담할 것으로 알려졌다.

이번 회동에서 켐프 주지사는 조지아주 현대차·LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설의 차질없는 진행을 위한 적극적인 지원 의지를 드러낼 것으로 점쳐진다. 우리 기업들은 한미 정부 간 비자 제도 개선 논의를 뒷받침하기 위한 의견과 현장의 우려 등을 전달할 것으로 예상된다.

앞서 미국 이민세관단속국(ICE)은 지난달 미국 조지아주에 있는 현대차그룹·LG에너지솔루션의 배터리셀 합작 공장에서 300명이 넘는 한국인을 체포·구금했다가 8일 만에 석방했다.

LG에너지솔루션은 전례 없는 ‘구금 사태’ 이후 미국 출장을 전면 중단하고, 현지에서 안전한 근무 환경을 조성하기 위해 ▷B-1 비자 중심 출장자 구성 ▷현지 법률 서비스 등 입국 지원 절차 강화 ▷출장자 업무 정당성 관련 증빙자료 구비 및 상시 패용 ▷법인별 현장 대응 책임자 지정, 외부 변호사 지원 등 전문 대응 체계 구축 등 후속 조치에 나섰다.

이후 LG에너지솔루션은 지난달 30일(현지시간) 한미 워킹그룹 회의에서 단기 상용(B-1) 비자, 전자여행허가(ESTA) 소지자가 미국 공장에서 장비의 설치·점검·보수 활동이 가능하다는 것을 확인함에 따라 출장 재개를 결정했다. 다만, 회사 측은 ESTA는 단순 미팅이나 행사 참석에 한해서만 활용하기로 방침을 정한 것으로 알려졌다.

이번 구금사태 여파로 공장 건설 작업이 중단되면서 업계에서는 최소 공장 완공이 수개월 이상 지연될 것으로 전망하고 있다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장도 앞서 지난달 미국 디트로이트에서 열린 자동차 행사에 참석해 현지 언론과 만난 자리에서 “이번 사태로 (공장이 완공되기까지) 최소 2~3개월가량 더 지연될 것”이라고 언급한 바 있다.

한편, 켐프 주지사는 오는 24일 이석희 SK온 사장과도 면담을 가질 것으로 알려졌다.

SK온은 조지아주 잭슨카운티 커머스시에 22GWh 규모의 단독 공장인 SK배터리아메리카(SKBA)를 운영 중이며, 조지아주 바토우에서는 현대차그룹과 합작으로 35GWh 규모의 배터리 공장을 짓고 있다.

켐프 주지사는 이 사장과의 만남을 통해 조지아주에 대한 지속적인 투자 확대를 요청하고 주 차원의 지원을 재확인할 것으로 점쳐진다.