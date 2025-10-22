[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 이채민이 10월 배우 브랜드평판 1위에 올랐다.

한국기업평판연구소는 지난달 21일부터 이달 21일까지 방영한 드라마, 영화, OTT 작품에 출연한 배우 100명을 대상으로 브랜드 빅데이터 1억 8669만 5012개를 분석, 배우 브랜드평판을 지수화해 발표했다.

브랜드평판 지수는 소비자들의 브랜드 참여, 미디어 노출, 소통, 커뮤니티 언급 등을 종합한 것으로, 대중(소비자)의 관심과 인기도 등을 측정할 수 있는 척도가 된다.

이채민의 브랜드는 참여지수 175만 849, 미디어지수 169만 7554, 소통지수 240만 8982, 커뮤니티지수 143만 7806으로, 총 브랜드평판 지수 729만 5191로 나타났다.

이채민은 지난달 종영한 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’에서 연희군 이헌 역을 맡아 열연했다. 드라마가 연일 높은 시청률을 기록하며 화제몰이 하면서 브랜드평판을 끌어올렸다.

2위는 조우진(브랜드평판 지수 531만5321), 3위는 이병헌(480만4708)이 차지했다. 이어 4위는 이영애(465만460), 5위는 김고은(433만 6239), 그 뒤로 김영광, 신예은, 허남준, 전지현, 김다미, 김건우, 장동윤, 한석규, 고현정, 송중기, 박정민, 최유리, 강한나, 로운, 임윤아, 마동석, 손예진, 강동원, 엄정화, 송승헌, 박규영, 이레, 신현빈, 고윤정, 윤서아 순으로 30위권에 이름을 올렸다.

구창환 한국기업평판연구소장은 “드라마 ‘폭군의 셰프’를 통해 대세 배우에 오른 이채민이 브랜드평판 1위를 차지했다”며 “영화 속 다양한 캐릭터로 호평을 받은 조우진이 2위, 연기력 하나로 모든 것을 입증하는 이병헌이 3위를 기록했다”고 분석했다.