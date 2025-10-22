2568가구 중 735가구 일반분양 “교통·학군·생활 인프라 등 갖춰”

한화 건설부문은 인천 남동구 간석동 일원의 ‘포레나더샵 인천시청역’(투시도)을 다음 달 분양할 예정이라고 22일 밝혔다.

상인천초교 재개발 사업으로 공급되는 단지는 지하 4층~지상 최고 35층, 총 24개 동, 전용면적 39~84㎡ 총 2568가구 규모다. 이 중 735가구를 일반분양할 예정이다.

포레나더샵 인천시청역은 뛰어난 교통 접근성을 갖췄다. 인천지하철 1·2호선을 이용할 수 있는 인천시청역과 인천지하철 1호선 간석오거리역이 도보권에 있다. 경인로를 통해 수도권제1·2순환고속도로 및 제2경인고속도로 진입도 수월하다.

광역버스를 이용하면 홍대입구까지 약 1시간 내외로 이동할 수 있어 서울 출퇴근 수요도 흡수할 수 있다. 인천시청역에는 수도권 광역급행철도(GTX)-B 노선의 개통이 예정돼 있다.

교육 환경도 우수하다. 단지는 바로 앞에 상인천초교가 자리 잡았다. 반경 1㎞ 내에 상인천중 등 여러 학교가 밀집된 학세권 입지를 갖췄다. 인근 구월동 학원가 이용도 수월할 전망이다.

홈플러스(구월점), 롯데백화점(인천점) 등 대형 쇼핑시설과 인천시청, 인천경찰청, 간석1동행정복지센터, 인천문화예술회관, 가천대길병원 등 주요 공공·의료기관도 가까워 주거 편의성이 높다. 단지는 이화어린이공원이 바로 앞에 자리 잡고 있다. 중앙공원과 소공원, 만월산 등도 인접해 있어 풍부한 녹지 인프라를 갖췄다는 평가다.

단지에는 다양한 커뮤니티 시설도 함께 조성될 예정이다. 체육시설로는 골프연습장과 스크린 골프, GX룸, 필라테스 스튜디오, 샤워실 등이 마련된다. 자녀 보육과 교육을 위한 키즈 북하우스, 그룹스터디룸 등도 계획돼 있다.

이 외에도 입주민의 업무와 여가를 위한 이벤트룸, 프라이빗 오피스, 스튜디오, 버블 카페 등 다채로운 공간이 들어설 예정이다.

장영기 한화 건설부문 분양소장은 “인천은 이번 규제 지역에서 제외되며 풍선효과에 대한 기대감이 커지고 있다”며 “실수요자와 투자자 모두에게 매력적인 선택지가 될 것”이라고 말했다. 박로명 기자