▶ 뛰어난 서울 접근성, 대규모 주거지 개발 수혜로 높은 미래가치 기대되는 새 아파트!

▶ 총 207세대 중 전용 59㎡·61㎡·72㎡·74㎡·84㎡ 109세대 … 5일간 조합원 계약 진행

▶ 일반분양 전용 59㎡·72㎡·74㎡ 98세대 … 수요자 선호도 높은 중소형 평면 구성

서울 마곡지구와 3기 신도시 대장지구가 이어지는 경기 부천시 원종동 일대에 조성되는 새로운 중소형 아파트 ‘엘리프 원종’이 10월 25일(토)부터 29일(수)까지 조합원 계약을 진행한다.

‘엘리프 원종’은 원종공항연립 가로주택정비사업으로 경기 부천시 원종동 일원에 위치하며 지하 2층~지상 14층 8개동 전용 59㎡·61㎡·72㎡·74㎡·84㎡ 총 207세대로 이 가운데 조합원 계약 세대는 109세대다. 세부적으로 보면 △전용 59㎡ 10세대 △전용 61㎡ 2세대 △전용 72㎡ 19세대 △전용 74㎡ 1세대 △전용 84㎡ 77세대 등이다. 수요자의 선호도가 높은 중소형 평면을 구성한 점이 특징이다. 조합원 계약 이후 진행하는 일반분양 세대는 98세대로 세부적으로 보면 △전용 59㎡ 83세대 △전용 72㎡ 7세대 △전용 74㎡ 8세대 등이다.

‘엘리프 원종’이 들어서는 부천시 원종동은 3기 신도시 최고 유망지역으로 손꼽히는 대장지구와 오정 군부대 도시개발 사업지 등이 가까운 곳으로 높은 미래가치가 기대되는 곳이다. 이 개발이 모두 완료되면, 주변 일대는 약 2만6,000세대를 수용하는 신흥주거지로 거듭날 전망이다.

이와 함께 뛰어난 서울 접근성도 주목된다. ‘엘리프 원종’은 바로 맞은 편에 서울 마곡지구가 자리하고 있다. 차량을 통해 10분대면 이동이 가능한 것이 특징이다. 이에 따라 서울로 출퇴근하는 직장인들을 중심으로 높은 주거 수요가 기대된다.

‘더블 역세권’ 수혜도 기대된다. ‘엘리프 원종’은 서해선 원종역과 대장-홍대선이 정차하는 고강역(예정) 사이에 자리하고 있다. 두 개 지하철역이 가까이 자리한 입지 조건으로 높은 교통 편의성을 갖췄다는 평가다. 올해 착공 예정인 대장-홍대선은 대장신도시와 원종역, 서울 홍대입구를 연결하는 것으로 오는 2030년 개통 시 홍대까지 이동시간이 20분대로 단축될 전망이다. 특히 이 노선의 일부 구간은 2호선과 5호선, 9호선 등으로 환승할 수 있는 환경이 마련돼 더욱 높은 주거 가치를 평가받을 것이란 관측이 나오고 있다.

우수한 교육환경도 눈길을 끈다. ‘엘리프 원종’ 바로 인근 도보 약 1분 거리에는 오정초등학교가 자리하고 있다. 최근 부동산 시장에서 3040세대 매매 비중이 점점 커지고 있는 만큼, 초등학교가 가까운 아파트에 대한 가치가 높아지는 추세다. 여기에 수주중학교, 수주고등학교, 수주도서관 등도 도보권에 위치해 자녀들의 학습 분위기 조성에 안성맞춤이다.

풍부한 생활 인프라와 친자연적인 주거환경도 돋보인다. 홈플러스 부천여월점을 비롯해 부천 제일시장, 부천우리병원, 오정어울마당 등 쇼핑과 의료, 문화 등 다양한 시설들이 가깝다. 또 고강선사유적공원, 은데미공원, 수주근린공원 등 풍부한 녹지공간이 주변에 자리하고 있다. 즉, 주거에서 필요한 핵심 요소들을 고루 갖추고 있는 것으로 입주민들의 높은 만족도가 기대된다.

단지 내 특화요소도 관심사다. ‘엘리프 원종’에는 피트니스센터와 실내골프연습장 등 입주민들을 위한 다양한 커뮤니티 시설이 마련될 계획이다. 더불어 지상에 차가 다니지 않는 안전한 공원형 아파트로 조성되는 것은 물론, 주거 생활에 여유를 더해줄 조경을 통해 아파트의 품격을 더할 방침이다.

신뢰성 높은 브랜드도 주목된다. ‘엘리프 원종’의 시공사는 계룡건설로 55년 동안 전국 곳곳에서 풍부한 시공 경험을 쌓아오며 국내 건설문화를 주도해 왔다. 지난해 기준 국내 공공건설 수주 1위에 이름을 올렸고, 올해는 전국 시공능력평가에서 15위를 차지했다. 공공건설로는 평창동계올림픽 아이스아레나, 한국은행 통합별관, 서울식물원 등이 대표적이다. 또 서울 송파와 미아역, 판교 제2테크노밸리 등 수도권 주요 지역에서 주거 및 업무시설을 조성하는 등 꾸준하게 굵직한 실적을 이어가고 있다.

한편, ‘엘리프 원종’ 분양홍보관은 경기도 부천시 오정구 역곡로 일대에 마련될 예정이며, 11월 중 일반분양에 나설 계획이다.