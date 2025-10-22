노원구, 스포츠의학 전문가 홍정기 교수 초청 ‘불후의 명강’ 개최...스포츠의학 전문가 홍정기 교수, ‘내 몸이 좋아하는 평생 운동 습관’ 강연...11월 14일 노원구민의전당 대강당에서 2025년 제3회 불후의 명강 개최...27일부터 온라인 사전접수 500명, 당일 현장 접수 100명, 자유좌석제, 수강료 무료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 스포츠의학 전문가 홍정기 교수를 초청해 2025년 ‘제3회 불후의 명강’을 개최한다.

‘불후의 명강’은 인문, 건강, 과학, 대중문화 등 다양한 분야의 명사를 초청해 시대적 문제와 개인의 삶에 대한 이야기를 나누는 구의 평생교육 프로그램이다.

올해 불후의 명강에서는 ▲미술사학자 양정무 교수가 ‘아는 만큼 보이는 현대미술 이야기’ ▲소통전문가 이호선 교수가 ‘시대와 세대 속에 좋은 가족이 되는 기술’을 주제로 강연을 진행한 바 있다.

강연을 펼칠 홍정기 교수는 차의과학대 스포츠의학과 교수이자 스포츠트레이닝 연구소장으로, tvN‘유퀴즈 온 더 블럭’, EBS ‘클래스e’ 등 다양한 방송을 통해 대중과 활발히 소통해 온 스포츠의학 분야 권위자이다. ‘저속노안’, ‘연금처럼 근육 리셋’, ‘오늘부터 걷기 리셋’ 등 여러 저서를 통해 건강의 본질을 쉽고 명확하게 전달해 왔다.

오는 11월 14일 오후 3시 노원구민의전당 대강당에서 진행되는 제3회 불후의 명강 주제는 ‘내 몸이 좋아하는 평생 운동 습관’이다.

강연에서 홍교수는 백세 시대에서 건강한 삶을 유지하는 데 필수적인 운동의 중요성을 바탕으로 자기주도적 생활 관리 방법을 제시한다. 간단한 근감소 예방 운동과 함께 일반인들이 쉽게 따라할 수 있는 운동법을 안내해 일상생활 속에서 건강을 증진하고, 활력 있는 삶을 이어갈 수 있는 방법을 소개할 예정이다.

강연 참여를 원하는 구민은 오는 27일부터 노원구청 홈페이지를 통해 사전 접수하면 된다. 행사 당일 현장 접수도 가능하다. 온라인 사전접수는 500명, 현장 접수는 선착순 100명에 한해 당일 오후 2시부터 입장할 수 있다. 좌석은 지정석 없이 자유좌석제다.

불후의 명강은 지난 2019년 시작한 이래 작가 김영하, 뇌과학자 장동선, 한국사 강사 최태성, 프로파일러 표창원 등 다양한 분야의 명사들을 초청해 매회 구민들의 높은 관심과 뜨거운 호응을 얻어 왔다.

오승록 노원구청장은 “이번 강연으로 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 건강 관리법을 배우고, 이를 통해 활기찬 삶을 누리시길 바란다”며 “앞으로도 구민 모두가 건강하고 행복한 노원구를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.