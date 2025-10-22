10월 24일부터 11월 1일까지 레드로드서 안전관리 실시...경찰, 소방 등 관계기관과 협동 AI인파밀집분석시스템·재난문자전광판·재난안전상황실·CCTV통합관제실 등 24시간 풀가동

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 핼러윈데이를 앞두고 마포경찰서와 마포소방서 등과 합동으로 10월 24일부터 11월 1일까지 레드로드에서 ‘핼러윈 대비 안전관리’에 나선다.

서울시의 혼잡도 개선 사업 추진 계획에 따르면 2호선 홍대입구역 일일 이용 인원은 16만 7000 명이 넘는다.

또 서울실시간도시데이터에 따르면 지난해 2024년 12월 25일 홍대관광특구 일대에는 순간 최대 13만 4000여 명이 몰린 것으로 기록됐다.

이에 마포구는 핼러윈 기간 많은 인파가 레드로드에 운집할 것으로 예상하고 ‘핼러윈 다중인파 운집 대비 안전관리 전담반’을 구성했다.

9월 18일에는 마포경찰서와 마포소방서, 한국전력공사 등 안전마포핫라인에 포함된 8개 기관과 안전관리계획을 논의, 10월 1일에는 안전관리계획을 심의해 사전 준비를 마쳤다.

아울러 10월 13일에는 구청장 주재로 마포경찰서와 마포소방서, 서부교육지원청 등 관계기관 및 민간단체가 참석한 안전문화운동 추진협의회를 개최하여 핼러윈 안전관리에 대해 공유했다.

또 마포구는 10월 10일부터 10월 23일까지 사전점검 기간을 운영해 레드로드 일대의 주요 혼잡구간, 전기·소방시설, 안전펜스, 비상대피로 등을 꼼꼼히 점검하고 현장 상황에 맞춘 안전조치를 강화한다.

안전관리 기간에는 레드로드 R4에 현장상황실을 설치해 마포경찰서와 마포소방서 등 관계기관과 함께 단계별 인파 관리와 교통통제 등을 실시한다.

마포구는 현장 대응을 위해 9일간 구청 공무원 226명, 안전요원 120명, 민간단체 270명을 투입할 예정이다.

이들은 9일간 매일 오후 8시부터 다음날 새벽 1시까지 클럽거리와 홍대입구역 9번 출구, 레드로드 R3~R5 등에서 집중적으로 현장 점검과 안전 캠페인을 진행한다.

24시간 가동되는 마포구 CCTV통합관제센터와 재난안전상황실에서는 폐쇄회로텔레비전(CCTV)으로 현장 상황을 실시간으로 점검하고 상황을 공유한다.

또, 마포구는 인파밀집 지역 9곳에 설치한 ‘AI인파밀집분석시스템’을 적극 활용해 위험 상황을 실시간으로 분석하고 경고 문구와 음성 안내로 보행자들이 상황을 쉽게 알 수 있도록 한다.

레드로드 주요 지점에 있는 재난문자전광판 5개에도 긴급 재난 문자와 다중인파 행동 요령을 신속히 전파해 멀리서도 한눈에 쉽게 확인할 수 있게 한다.

이 밖에도 마포구는 통행에 위험이 되는 불법주정차와 무단적치물을 집중 단속한다.

마포구는 마포경찰서와 협력해 혼잡 구간에 보행로를 확보하고 인파 밀집 상황이 심각할 경우 차량 진입을 통제할 계획도 마련했다.

박강수 마포구청장은 “레드로드를 찾는 방문객 모두가 안전하게 즐길 수 있도록 철저한 안전관리와 기관 간 협력을 강화하겠다”며 “안전에는 과잉 대응이란 없다는 생각으로, 사전 대비부터 현장 대응까지 최선을 다하겠다”고 말했다.