[헤럴드경제=함영훈 기자] 이스라엘관광청은 21일 남부 ‘네오트 세마다르 키부츠(Neot Semadar kibbutz)’가 유엔관광청(UN Tourism, 전 UNWTO)이 주관하는 2025 최우수 관광마을중 하나로 선정됐다고 밝혔다.

유엔 최우수 관광마을은 자연풍경, 문화적 다양성, 지역적 가치, 지역의 요리 및 전통 보존, 지속가능성, 보존 속 혁신 선도 등 가치를 평가해 선정한다. 몇해전 한국 신안 퍼플섬이 선정되기도 했다. 올해엔 65개국 270여개 도시가 신청했다.

이번에 최우수 관광마을로 선정된 네오트 세마다르는 남부 사막 한가운데 위치한 공동체 기반 키부츠로, 키부츠 회원 가족과 어린이, 이스라엘과 해외에서 온 자원봉사자들을 포함하여 약 250명이 살고있는 마을이다.

또, 이스라엘 중부와 예루살렘, 라몬 공항으로의 접근성이 뛰어나며, 에일랏의 선진 의료 인프라까지 갖췄다.

이 마을은 1989년 설립된 전통적인 키부츠로 공동생활과 평등 원칙에 따라 사유재산 없이 민주적으로 운영되며, 특히 유기농업, 재생에너지, 스마트 에너지, 에너지와 자원 절약을 핵심 가치로 삼는 생태-유기농 협동공동체다.

이에 따라, 저탄소 생활 방식을 유지하고, 최첨단 농업용수 및 퇴비 재활용 시스템 및 독립형 태양광 발전소를 운영하며, 동물 복지를 실현하고 있다.

키부츠 네오트 세마다르는 지역주민이 함께 건립하고, 사회 관광을 견인하는 32m 높이의 사막 냉각탑이 랜드마크로 우뚝 서있다. 이 냉각탑은 분홍색 아트센터의 일부이다.

이 마을엔 사막의 별을 관측하는 천문전망대, 지역 내에서 직접 재배한 유기농 작물들을 활용한 요리 행사 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Table)’가 진행되는 레스토랑 및 카페, 웰니스 예술 워크숍, 유기농 부띠크 와이너리를 포함, 인상적인 문화유산들을 보유하고 있다.

농업과 재생에너지, 지역 관광을 포함한 다양한 관광 활동도 제공한다.

관광청은 “이번 성과는 관광부 대표단과 키부츠 네오트 세마다르, 에일랏 지역 관광청의 협력결과로, 이스라엘은 2022년 최우수 관광마을로 선정된 크파르 카마 키부츠와 함께, 두 개 이상의 최우수 관광마을을 보유한 나라로 발돋움하게 되었다”고 자평했다.