장미·문화·체험이 한자리…다채로운 가을 즐길 거리 어린이 그림대회·장미굿즈 시상 등 가족 참여형 프로그램 풍성

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 천만송이 장미도시 경북 포항시는 오는 25·26일 이틀간 영일대 장미원에서 ‘2025 포항 가을장미페스타’를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 축제는 시민 참여형 행사로, 가을의 낭만과 도심 속 자연을 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 마련된다.

첫날인 25일에는 어린이 장미그림그리기대회를 시작으로 ▲개막식 ▲장미굿즈 시상식 ▲청소년·지역예술단체 공연 ▲장미 묘목 나눔행사가 이어진다.

그림대회는 초등 저학년(1~3학년)과 고학년(4~6학년) 각 50명씩 사전 신청을 받아 당일 현장에서 심사하며, 최우수 2명·우수 4명·장려 4명·입선 10명 등 총 20명의 수상자를 선정한다.

행사장에서는 포항시 고유 장미 품종 후보 전시와 청소년·지역예술단체 공연, 다양한 체험·홍보 부스가 운영된다.

장미사랑회의 ‘바다장미축제’와 (사)경북생명의숲 주관 ‘나무 나누어주기 행사’도 연계돼 볼거리와 즐길거리가 풍성하다.

둘째 날인 26일에는 장미 스냅샷 촬영, 장미 풍선 만들기, 장미해설 프로그램 등 체험형 콘텐츠가 이어진다. 포항의 대표 가을 관광 명소인 영일대장미원은 도심 속 ‘가을 포토존’으로 주목받을 전망이다.

신강수 포항시 푸른도시사업단장은 “파란 가을하늘 아래 피어나는 가을장미의 매력을 국내 유일의 바다 장미정원에서 즐기시길 바란다”며 “천만송이 장미도시 포항의 아름다움을 알리고, 도시 브랜드 가치를 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.