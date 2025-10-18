[헤럴드경제=신현주 기자] 방글라데시 수도 다카에 있는 이 나라 최대 공항인 ‘하즈랏 샤잘랄 국제공항’에 화재가 발생했다.
18일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 이날 오후 2시30분께 화재가 발생해 도착과 출발 등 운항이 모두 중단됐다.
불은 이 공항의 화물터미널에서 발생했으며, 화재 원인은 아직 알려지지 않았다. 현지 소방 당국은 소방차 32대를 동원해 진화를 시도하고 있다.
입력 2025-10-18 21:18:48
