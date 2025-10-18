장단 15안타 몰아쳐 9-8로 삼성에 재역전승 문동주, 최고시속 161.6㎞…2이닝 무실점

[헤럴드경제=신현주 기자] 한화 이글스가 호쾌한 타격전 끝에 삼성 라이온즈를 이기고 한국시리즈(KS) 진출에 유리한 교두보를 확보했다.

한화는 18일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO 플레이오프 1차전에서 채은성의 2타점 결승타를 포함해 장단 15안타를 몰아쳐 9-8로 승리했다. 플레이오프는 5전 3승제로 진행된다.

한화는 2006년 이후 19년 만에 한국시리즈 진출을 바라보게 됐다. 지난해까지 5전 3승제로 치른 역대 PO에서 1차전 승리 팀은 34번 중 26번(76.5%) 한국시리즈에 진출했다.

앞서 1차전은 투수전이 될 것이라는 양 팀 감독의 전망이 있었지만, 경기장에서는 타격전이 펼쳐졌다.

한화는 6-6으로 맞선 6회 말 채은성이 2타점 적시타를 날려 8-6으로 앞섰다. 채은성은 8회 말에도 1타점 적시타를 날렸다.

삼성은 9회 초 한화 마무리 김서현을 상대로 이재현의 솔로홈런과 이성규의 적시타로 2점을 만회했으나 끝내 뒤집지는 못했다.

한화 선발 코디 폰세는 6이닝 동안 솔로홈런 한 방을 포함해 7안타를 맞고 6실점 했다. 하지만 타선의 도움 속에 승리투수가 됐다. 폰세는 올 시즌 평균자책점 1.89로 1위에 오른 상태다. 그가 한 경기에 6점을 허용한 것은 처음이다. 폰세의 정규리그 최다 실점은 6월 8일 KIA 타이거즈전에서 기록한 5점이었다.

한화는 7회 초 8-6으로 앞서자 문동주를 전격 투입해 굳히기에 들어갔다. 문동주는 올 시즌 KBO리그 최고 스피드인 시속 161.6㎞의 강속구를 던졌다. 2이닝을 1안타 무실점으로 막으며 승리의 디딤돌을 놓았다.

문동주는 경기 뒤 데일리 최우수선수(MVP)로도 뽑혔다.