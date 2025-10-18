제주 문화·관광 현장 의견 청취 ‘우수 로컬100’ 세 곳에 표창 수여

[헤럴드경제=김현경 기자] 최휘영 문화체육관광부 장관이 18일 제주특별자치도 서귀포시를 찾아 ‘2025 문화의 달’ 기념식에 참석하고, 제주 지역 문화·관광 현장의 의견을 청취한다.

1972년 ‘문화의 달’(10월)과 ‘문화의 날’(10월 18일)이 지정된 이후 서울에서 개최해 왔던 ‘문화의 달’ 기념 행사는 지역 문화예술의 저변을 넓히고 각 지역의 특색 있는 문화를 소개하기 위해 2003년부터 매년 전국을 순회하며 개최하고 있다.

올해 ‘문화의 달’ 기념행사는 ‘다시! 하늘과 바람과 바다: 서귀포가 전하는 신들의 지혜’를 주제로 17~19일 제주 서귀포시 천지연 폭포와 자구리공원, 서귀진지 등 원도심 일대에서 열린다.

18일 서귀포 천지연폭포 주행사장에서 진행되는 기념식에서는 서귀포시 17개 읍면동 주민 800여 명이 참여하는 칠십리 거리행진을 시작으로 제주의 설문대할망 신화를 재해석한 주제공연 ‘설문대할망 본풀이’와 혼성밴드 자우림의 공연이 펼쳐진다.

최 장관은 이날 기념식에 앞서 제주 지역에서 활동하는 문화기획자와 여행사 대표 등 문화·관광 분야 관계자들을 만나 제주의 매력을 알리기 위한 현장 의견을 듣는다. 이번 간담회에는 마을 주민들의 주도로 휴가지 원격근무 센터와 관광 체험행사를 운영하는 ‘세화마을’, 해녀의 삶을 주제로 한 공연과 음식을 결합한 공간 ‘해녀의 부엌’, 제주 선흘리 마을 할머니들이 그린 작품을 마을 곳곳에 전시해 화제가 된 ‘선흘그림작업장’ 등 제주도만의 독특하고 매력적인 문화관광 콘텐츠를 만들어낸 관계자들이 함께한다.

이어 최 장관은 오순문 서귀포시장과 함께 ‘2025 문화의 달’ 기념식에 참석해 올해 ‘문화의 달’ 행사 개최를 축하하고, 우수 ‘로컬100’으로 선정된 곳에 대한 문체부 장관 표창을 수여한다. 지역의 특색 있는 문화와 가치 확산에 기여한 ‘문당환경농업마을’(충남 홍성군)과 ‘근대로의 여행’ 골목투어(대구 중구), ‘추억의 충장축제&버스킹 월드컵’(광주 동구) 세 곳이 우수 ‘로컬100’으로 선정됐다.

최 장관은 “‘K-컬처’가 전 세계적인 인기를 얻고 있는 지금, 지역이 가진 특색 있는 문화는 우리 국민과 전 세계인들의 지역 방문을 활성화하고, 지역에 활력을 불어넣을 수 있는 열쇠”라며 “문체부는 전국 곳곳이 매력적인 문화로 빛날 수 있도록 특색 있는 문화·관광 콘텐츠를 확산하는 한편, 국민 누구나 어디서든 문화예술을 즐길 수 있는 여건을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.