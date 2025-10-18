뉴욕증시, 기댈 곳은 트럼프 입

[헤럴드경제=김성우 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 강세로 마감했다.

지역은행 부실 문제로 증시에는 경계감이 서려 있었다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 예정대로 진행할 것이라고 거듭 밝히면서 투자 심리에 온기가 돈 것이다.

17일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 238.37포인트(0.52%) 오른 46,190.61에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 34.94포인트(0.53%) 상승한 6,664.01, 나스닥종합지수는 117.44포인트(0.52%) 뛴 22,679.97에 장을 마감했다.

트럼프는 이날 폭스비즈니스네트워크와의 인터뷰에서 중국과의 관계는 괜찮을 것이며 시진핑 중국 국가주석과 2주 내로 만날 것이라고 거듭 강조한 바 있다. 또 100%의 추가 고율 관세에 대해선 지속 불가능한 수치라며 “아마 유지될 수도 있지만 그들은 내가 이렇게 하도록 만들었다”고 했다.

이같은 발언은 매수 심리 회복에 힘을 실었다. 미국 주가지수 선물은 개장 전 1% 넘게 급락하기도 했으나 트럼프의 발언과 저가 매수세가 강하게 유입되면서 개장 무렵 보합권까지 엮였다.

지역은행의 부실 문제가 시스템 리스크로 번질 수 있다는 우려가 전날부터 나왔지만 이번엔 실리콘밸리은행(SVB) 사태처럼 구조적 문제로 이어지진 않을 것이라는 목소리가 나온다. 투자기관 베어드는 지역은행의 시장 가치 하락이 잠재적으로 직면할 대출 손실 규모를 고려할 때 전날 자이언스뱅코프와 웨스턴얼라이언스뱅코프의 주가 하락은 과도한 수준이었다고 봤다.

지역은행인 피프스 서드 뱅코프가 이날 예상을 웃도는 실적을 발표하며 주가가 1% 오르는 등 우려를 불식시킨 점도 낙관론을 뒷받침했다. 부실 문제가 터져 나온 두 지역은행의 주가도 반등했다. 자이언스는 5%, WAB는 3% 넘게 뛰는 중이다.

파산한 자동차 부품 소매업체 퍼스트 브랜드에 대한 투자로 어려움을 겪고 있는 투자은행 제프리스도 이날 주가가 6% 반등했다. 오펜하이머로부터 투자의견이 상향 조정된 영향도 있는 것으로 분석된다.

국제 신용평가사인 무디스 또한 지역은행 부실 대출 사태에 대해 “시스템 전체로 보면 광범위한 금융위기를 촉발할 만한 ‘전이’ 현상은 보이지 않는다”고 일봤다. 베어드의 로스 메이필드 투자 전략가는 “오늘 오후 긍정적인 분위기는 트럼프가 중국에 대해 한 발언과 상당한 관련이 있다”며 “트럼프는 관세 위협이 지속 가능하지 않다는 것을 이해하고 있고 행정부가 ‘해방의 날’과 같은 매도세를 또 겪는 것은 원하지 않는다는 기본 입장을 정립한 것으로 보인다”고 설명했다.