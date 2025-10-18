[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 16일 천마스퀘어 2층 시청각실에서 ‘2025 쿠팡풀필먼트서비스 채용설명회’를 개최했다.

이번 채용설명회는 지역 산업을 선도하는 물류 대기업과의 산학 협력을 통해 학생들에게 현장 중심형 취업 정보를 제공하고 지역 청년 일자리 확대에 기여하기 위한 목적으로 마련됐다.

이날 설명회에는 스마트융합기계계열, ICT반도체전자계열, 전기자동화과, i-경영회계계열 등 관련 전공 학생 약 350여명이 참석했다.

채용설명회는 ▲기업 소개 ▲직무 및 자격요건 안내 ▲채용 절차 설명 ▲Q&A 세션으로 구성됐으며 특히 ‘당일 현장면접’이 천마스퀘어 잡카페에서 이어져 학생들이 설명회 직후 바로 채용 전형에 참여할 수 있었다.

이날 현장 면접을 통해 최종 합격한 학생들은 졸업 후 쿠팡풀필먼트서비스에 입사해 커리어를 시작할 예정이다.

채용설명회에서 쿠팡풀필먼트서비스 인사담당자는 설비보전엔지니어(Automation)과 현장물류관리자(Team Captain) 두 직무의 채용 계획을 소개했다.

이어 쿠팡의 물류 자동화 시스템 영상을 상영하며 로봇 분류기, AI 기반 재고관리, 실시간 빅데이터 분석 시스템 등 최첨단 기술이 적용된 현장을 학생들에게 전달했다.

이재용 영남이공대 총장은 “이번 설명회는 단순한 기업 홍보 행사가 아니라 지난 협약에서 약속한 산학 상생 모델의 첫 결과물“이라며 ”학생들이 배운 기술을 실제 산업현장에서 발휘할 수 있도록 앞으로도 실무형 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.