이시바 총리, 차기 유력후보 등 참배 피해 대신 공물 봉납 택해 “외교적 영향 감안” 현 자민당 간부진·극우 신생정당은 참배 야스쿠니 신사 일제 A급 전범 추모 논란

[헤럴드경제=김수한 기자] 이시바 시게루 일본 총리, 그 후임이 유력한 다카이치 사나에 일본 자민당 총재 등이 야스쿠니 신사에 참배하지는 않고 공물을 봉납하는 것으로 대신했다.

고(故) 아베 신조 전 총리 등이 신사 참배를 강행하던 것과는 다른 모습이다.

신사 참배와 신사 공물 봉납은 각각 어떤 의미일까.

야스쿠니 신사는 메이지유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만6000여명의 영령을 추모하고 있다.

그중 90％에 가까운 약 213만3000위는 태평양전쟁과 연관돼 있다. 극동 국제군사재판(도쿄재판)에 따라 처형된 도조 히데키 전 총리 등 태평양전쟁 A급 전범들도 합사돼 있다.

신사 참배는 신사 내 제단 등 신성한 공간을 직접 방문해 경의를 표하는 의식적 행동이고, 봉납은 신사나 절에 물품을 바치는 기부 행위로 구분된다.

참배는 주변국과의 외교적 논란을 유발할 수 있는 보다 민감한 행위이며, 봉납은 상대적으로 논란의 강도가 낮은 편으로 간주된다.

NHK와 교도통신 등은 다카이치 총재가 17일 시작된 추계 예대제(例大祭·제사) 기간 야스쿠니 신사 참배를 보류할 의향이라고 보도했다.

NHK는 “총리로 선출될 경우의 외교적 영향 등을 감안한 것으로 보인다”고 전했다.

대신 다카이치 총재는 이날 야스쿠니 신사에 ‘다마구시’(玉串·비쭈기나무 가지에 흰 종이를 단 것)로 불리는 공물 대금을 사비로 봉납했다고 한 관계자가 전했다.

자민당 내에서도 극우 성향으로 분류되는 다카이치 총재는 각료 신분일 때를 비롯해 봄과 가을 예대제나 패전일에 야스쿠니 신사를 참배한 대표적 인사다.

신사 참배 대표적 극우인사 다카이치, 이번엔 패스…공물 봉납

다만 그는 지난 4일 치러진 총재 선거를 앞두고 “적절히 판단할 것”이라며 비교적 신중한 자세를 보였다.

앞서 그는 지난해 9월 총재 선거 때만 해도 “국책(國策·국가 정책)에 따라 숨진 이들에게 계속 경의를 표하고 싶다”며 참배를 계속할 의사를 내비쳤다.

이에 따라 이시바 총리의 후임을 맡을 것으로 유력시되는 다카이치 총재가 총리에 취임할 경우 아베 신조 전 총리처럼 한 번 정도는 참배를 강행할 우려가 있다고 보는 현지 전문가도 있다.

이번 추계 예대제는 오는 19일까지다.

이시바 총리는 ‘내각총리대신 이시바 시게루’ 명의로 ‘마사카키’라고 불리는 공물을 봉납했다. 마사카키는 신사제단에 바치는 화분 형태의 제구이다.

이시바 총리는 취임 이후 기시다 후미오 전 총리나 스가 요시히데 전 총리처럼 야스쿠니 신사를 참배하지는 않고 공물이나 공물 대금을 봉납해왔다.

후쿠오카 다카마로 후생노동상과 기우치 미노루 경제안보담당상도 공물을 봉납했다.

다카이치 총재 취임 후 구성된 현 자민당 간부진에 속한 후루야 게이지 선거대책위원장과 아리무라 하루코 총무회장 등 일부 의원들은 참배를 강행했다.

현 자민당 간부진·극우 정당, 신사참배 강행

아리무라 총무회장은 참배 후 취재진에 “총재로부터는 ‘내 생각도 명심해 참배’라는 요청의 말을 들었고 총재의 마음을 맡아서 참배했다”고 말했다.

후루야 의원도 “다카이치 총재의 마음도 담아 참배했다”고 밝혔다.

그는 초당파 의원 연맹 ‘다함께 야스쿠니신사를 참배하는 국회의원 모임’ 소속 자민당, 일본유신회, 국민민주당 등 의원 60여명과 함께 단체로 참배했다.

극우 성향의 신생 정당 참정당의 가미야 소헤이 대표도 이 단체 참배에 함께 했다.