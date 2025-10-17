[헤럴드경제=김성훈 기자] 국가대표 출신의 전직 야구선수 조용훈(37) 씨가 아파트 옥상에서 추락해 숨졌다.

17일 경기 부천 원미경찰서에 따르면, 이날 오후 6시 24분께 부천시 원미구 한 아파트 옥상에서 조 씨가 떨어졌다는 신고가 112에 접수됐다.

현장에 출동한 소방 당국은 숨진 조 씨를 확인하고 경찰에 시신을 인계했다.

은퇴 후 유튜버로 활동한 조 씨는 라이브 방송을 하던 중 옥상에서 이상 행동을 했고, 이를 본 시청자들이 신고한 것으로 파악됐다.

조 씨는 2006년 현대 유니콘스에 입단했고, 넥센 히어로즈 등 프로야구단에서 중간 계투 투수 등으로 활약했고 2014년 프로야구 선수생활에 마침표를 찍었다. 선수 시절 국가대표로 지명되기도 했다.

2022년 결혼했으며, 그 해 딸을 얻었다.

그의 유튜브 채널에는 “너무 고생했고, 하늘에서는 행복하길 바란다”, “안타깝고 슬픈마음이 크지만 부디 편안한 안식을 찾길 바란다” 등 애도의 댓글이 이어지고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.