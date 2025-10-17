[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]이랜드리테일 대경권은 오는 22일부터 28일까지 7일간 ‘이런 이득 처음이야! 이득위크’ 행사를 진행한다고 17일 밝혔다.

사은행사로 오는 22일부터 26일까지 5만원 이상 구매 고객에게 패션·모던 5000원 할인쿠폰을 이멤버(APP)에서 받을 수 있다.

22일 하루 동안 100만원 이상 구매 시 5만 이포인트를 추가 적립하는 ‘스페셜 리워드 데이’도 운영한다.

대구·경북 주요 점포에서는 패션, 식품, 리빙 등 다양한 품목의 할인전이 진행된다.

수성점은 22일 하루 동안 동아IM뱅크카드로 전층 합산 10만원 이상 구매 시 5000원 상품권을, 20만원 이상 구매 시 스타벅스 또는 롤링핀 1만원권을 증정한다.

동아쇼핑점과 수성점에서는 인디고뱅크키즈·더데이걸·로엠걸즈·애니바디 등이 참여하는 ‘이득위크 스페셜전’을 함께 진행한다.

동아쇼핑·수성·강북·구미점 등 식품매장에서는 23일부터 26일까지 지정상품 초특가 행사를 매일 진행한다. 22일부터는 ‘가을에 만나는 어텀위크’로 제철 상품을 한정 수량 판매한다.

NC엑스코·NC경산점 등 모던하우스에서는 패브릭 홈스타일링전, 주방용품·도자기·소형가전 시리즈 할인전 등을 진행한다.

이랜드리테일 대경권 관계자는 “이번 이득위크는 명절이후 알찬 쇼핑을 원하시는 고객들을 위해 계획된 프로모션이기에 실속 있는 혜택으로 고객 만족을 더해줄 수 있을 것”이라고 밝혔다.