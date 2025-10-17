강원영동 최대 80㎜…충남 60㎜ 충북·전북 50㎜, 나머지 40㎜ 토요일 아침 13∼21도·낮 17∼25도 주말 지나면 기온 급락 최저 기온 3도

[헤럴드경제=김용재 기자] 밤사이 충청·호남·제주에 시간당 20㎜ 안팎씩 비가 쏟아지겠으며 남부지방과 제주에는 돌풍·천둥·번개가 치겠다.

서해상에서 저기압이 다가오면서 17일 오후 5시 현재 충남과 호남 서해안과 수도권 북서부를 중심으로 비가 내리고 있다. 비는 이날 밤 전국으로 확대돼 대부분 지역에서 18일 오전(수도권은 새벽)까지 내리겠다.

다만 남해안과 제주는 18일 오후, 경북북부동해안·북동산지는 19일 새벽, 강원영동은 19일 아침까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 제주는 19일 아침과 낮 사이에도 빗방울이 조금 떨어지겠다.

지역별 예상 강수량은 강원영동 20∼70㎜, 대전·세종·충남·제주 10∼60㎜, 서해5도·충북·전북 10∼50㎜, 수도권·강원영서·광주·전남·영남·울릉도·독도 10∼40㎜이다.

강원영동과 경북동해안은 최근 잦은 비로 지반이 약해진 상태다. 추가 강수에 산사태가 발생하거나 토사가 유출될 수 있으니 대비해야 한다.

비가 그치고 나면 매우 쌀쌀해진다. 일요일까지는 아침 기온은 평년기온보다 높고 낮 기온은 평년기온과 비슷한 수준을 유지할 전망이다.

18일 아침 최저기온은 13∼21도, 낮 최고기온은 17∼25도일 것으로 예상된다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 16도와 19도, 인천 15도와 19도, 대전 17도와 21도, 광주·울산 18도와 21도, 대구 18도와 22도, 부산 21도와 24도다.

19일은 아침 최저기온이 10∼18도, 낮 최고기온이 18∼24도겠다. 다음 주 월요일인 20일 아침 최저기온이 3∼15도, 낮 최고기온이 12∼22도로 평년기온(최저 5∼14도·최고 19∼23도) 아래로 뚝 떨어지겠다. 21일도 아침 최저기온이 3∼15도, 낮 최고기온이 14∼22도에 그칠 전망이다.

강원영동에 20일 새벽부터, 경북동해안·북동산지에 20일 오전부터 경남동부에 20일 밤부터 21일까지 강수가 예보된 상태로 이때 강원북부의 고도 1200ｍ 이상 높은 산지에는 올가을 첫눈이 내릴 수 있겠다. 경기내륙 일부와 강원내륙·산지는 올가을 첫서리가 내릴 것으로 보인다.