NH농협금융 헤럴드 머니페스타 참여 올원뱅크 가입하고 든든한 우리쌀 나눔도

[헤럴드경제=유혜림 기자] “우리쌀까지 받으니깐 든든해지네요.”

16~17일 서울 코엑스에서 열린 ‘헤럴드머니페스타 2025’ 현장에는 ‘금융의 모든 순간’을 주제로 한 NH농협금융 부스가 마련돼 관람객들의 발길이 이어졌다.

NH농협금융은 우리나라 농업·농촌과 함께 성장해온 대표 금융그룹으로, 국내 최대의 네트워크와 종합금융 역량을 바탕으로 다양한 금융서비스를 제공하고 있다.

이번 부스에는 순수 국내자본으로 설립된 NH농협은행, 따뜻한 보장을 전하는 NH농협생명, 믿음직한 NH농협손해보험 그리고 자기성장을 위한 투자 파트너 NH투자증권 등 주요 계열사가 함께 참여했다.

행사 기간 동안 부스에서는 농협금융의 대표 플랫폼 ‘NH올원뱅크’ 가입 이벤트가 진행됐다. 은행·보험·증권 등 모든 금융서비스를 단 하나의 앱으로 이용할 수 있는 ‘올원뱅크’는 생활금융 기능까지 통합해 빠르고 편리한 이용 환경을 제공한다.

현장에서 앱에 가입한 방문객에게는 우리쌀 선물이 증정돼 호응을 얻었다. 서울 도봉구에서 온 한 김모씨(40대)는 “쌀을 받으니까 농협만의 아이덴티티가 느껴져서 흥미롭다”고 말했다. 부스에선 농업·농촌 활성화를 위해 출시된 ‘미미(美米) 카드’ 광고 영상도 상영되면서 눈길을 끌었다.

미미카드는 오전 5시부터 9시까지 음식점 업종에서 결제 시 50% 청구할인을 제공하는 이른바 ‘아침밥 특화 서비스’가 특징이다. 분기별 일정 실적을 충족하면 농협 쌀 또는 쌀 가공식품의 정기배송 서비스가 추가로 제공된다.

관람객들이 직접 참여할 수 있는 ‘행운의 7초 맞추기’ 이벤트도 인기였다. 참가자들은 페달을 밟으며 타이머를 작동한 뒤 정확히 7.00초에 멈추면 경품을 받는 방식으로 진행됐다. 타이머가 6.9초나 7.1초에 멈출 때마다 현장에서는 “아!” 하는 탄식과 “됐다!”는 환호가 번갈아 터져 나오며 웃음이 끊이지 않았다.

농협금융 관계자는 “농업의 가치와 일상의 금융을 연결하는 실질적인 혜택을 제공하고 있다”며 “앞으로도 고객의 생활 속에서 체감할 수 있는 금융 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.