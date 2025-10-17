정부가 15일(수) 발표한 부동산 대책에 따라 서울 전역과 경기 일부 지역이 조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역으로 새로 지정됐다. 이번 조치는 6·27 대출 규제, 9·7 공급 대책에 이어 넉 달 만에 시행되는 세 번째 규제 대책으로, 수도권 시장 전반에 직접적인 영향을 미칠 전망이다.

규제지역으로 지정된 지역은 주택담보대출비율(LTV)이 기존 70%에서 40%로 낮아지고, 총부채상환비율(DTI)도 40%로 축소된다. 또한 토지거래허가구역 내에서는 전세를 낀 매매(갭투자)가 불가능해지고, 실거주 2년 요건이 의무화된다. 투자 목적의 매수세가 사실상 차단된 셈이다.

이에 따라 규제 영향권 밖에 있는 비규제 단지로 실수요 문의가 빠르게 늘고 있다. 업계에서는 “서울과 경기 주요 지역의 규제가 강화되자, 대출과 거래제한에서 자유로운 지역 또는 규제 발표 이전 모집공고가 발표되어 규제를 피한 기분양단지로 수요가 이동하는 ‘풍선효과’가 나타나고 있다”고 분석한다.

이런 흐름 속에서 수원 북부권 핵심 입지에 들어서는 대방건설 ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’가 대표적인 비규제 단지로 주목받고 있다. 해당 단지는 규제 시행 전 모집공고가 발표되어 규제 적용을 받지 않는다. 이에 더해 단지 인근 GTX-C 개통 기대감과 우수한 생활 인프라, 대단지 브랜드 아파트 프리미엄을 모두 갖춘 단지로, 불확실한 시장 속에서도 안정적인 선택지로 평가된다.

단지 내부에는 실내 수영장, 사우나, 유아풀, 북카페, 골프연습장, 어린이도서관 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다. 대방건설은 ‘디에트르’ 브랜드를 통해 수도권 전역에서 상품성을 입증해왔으며, 이번 단지도 입지·브랜드·상품성을 두루 갖춘 단지로 꼽힌다. 또한 여유로운 서비스 면적을 자랑하는 대방건설의 설계와 세대당 2.1대 수준의 주차 공간을 통해, 입주 후 주거 만족도가 한층 높아질 것으로 기대된다.

단지가 들어서는 이목지구는 수원역·광교신도시 생활권을 동시에 누릴 수 있으며, 인근에는 ‘스타필드 수원’, ‘롯데마트 천천점’, ‘만석공원’, ‘수원종합운동장’ 등 풍부한 구도심 인프라도 마련돼 있어 실수요자의 주거 선호도가 높다.

교통여건도 우수하다. 도보권에 위치한 성균관대역을 이용해 한 정거장 거리에 예정된 GTX-C 개통 시 광역교통망 이용이 용이한 위치로 서울 도심 접근성까지 한층 강화될 전망이다. 이에 더해 북수원IC와 인접하여 자차 이용 시 약 30분대에 사당, 양재 등 주요 강남권 진입이 가능해, 서울 통근이 용이한 입지다.

해당 단지는 1차 계약금 1,000만 원, 총 계약금 5% 조건으로 자금 부담을 낮췄으며, 입주 전 전매도 가능하다. 특히 계약 이후 분양가 할인 또는 옵션 무상제공 등의 계약조건 변경사항이 발생할 경우, 기존계약자에도 변경된 조건을 소급적용하는 ‘계약안심 보장제’도 한시적으로 시행하고 있다. 이는 초기 계약자가 안심하고 선호도 높은 층을 선점할 수 있도록 하겠다는 의도로 파악된다.

대방건설이 시공하는 해당 단지의 견본주택은 수원역 인근인 수원시 권선구 서둔동 일대에서 운영 중이다.