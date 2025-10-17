日 도쿄서 한일재계회의 개최 류진·신동빈·구자은 등 참석 통상환경 급변, 양국 협력 약속

한일 양국 기업인이 보호주의 무역 기조가 강해지고 있는 글로벌 통상환경 변화에 공동으로 대응하기로 뜻을 모았다. 또 양국의 경제·산업 구조가 유사한 만큼 경제 연계를 강화하기 위한 제도를 마련하기로 했다.

한국경제인협회(한경협)와 일본 경제단체연합회(경단련)는 17일 도쿄 경단련회관에서 제32회 한일재계회의를 개최하고, 이 같은 내용이 담긴 공동성명을 채택했다.

한일 국교 정상화 60주년을 맞은 만큼 양국 기업인은 양적 교류에서 질적 교류로 협력을 확장하는 ‘한일 경제협력 2.0’으로의 도약을 위해 긴밀한 협력을 약속했다.

류진 한경협 회장은 개회사에서 “글로벌 환경의 급변과 불확실성 속에서 경제·산업 구조가 유사한 한일 양국이 공급망 재편과 국제규범 논의에서 한 목소리를 내야 한다”고 제안했다.

아울러 인공지능(AI) 등 첨단 산업과 문화콘텐츠 산업 등 신산업 분야로 협력을 확대하기 위해 양국 경제연계를 강화할 수 있는 제도적 틀을 마련해야 한다고 강조했다.

츠츠이 요시노부 경단련 회장은 “한일 양국은 양자 관계를 넘어 미국을 포함한 3국 간 협력을 강화해 자유롭고 개방된 인도·태평양의 실현에 기여해야 한다”고 강조했다.

참석자는 미국의 관세 부과 등 지정학적 리스크에 대응하는 양국의 경제 정책 방향이 유사한 만큼 협력의 여지가 크다는 데 의견을 같이했다. 아울러 한·미·일 비즈니스 대화를 포함한 3국 경제계 간 소통의 중요성을 재확인했다.

‘경제협력 강화를 위한 국제협력 방안’을 주제로 한 세션에선 한국이 반드시 환태평양경제동반자협정(CPTPP)에 가입해야 한다는 데 일본 경제계도 의견을 같이했다. 한국의 가입이 일본 등 기존 회원국에도 역내 공급망 안정 및 첨단소재 협력 강화 등의 이익을 가져다줄 것이라는 의견도 나왔다. 또 양국 수소 협력의 일환으로 충전소와 저장 설비 등에 대한 공동 실증을 추진하고, 양국이 수소 저장시설과 운송망 등에 중복 투자하지 않도록 사전에 공동 인프라 지도를 구축해야 한다고 강조했다.

‘새로운 한일 협력’을 주제로 한 세션에선 양국 국민에게 자동출입국 시스템을 상호 개방해 관광 편의를 높이자는 의견이 제시됐다. 글로벌 OTT(온라인 동영상 서비스)를 통한 한일 공동 제작 콘텐츠의 세계시장 진출 방안과 음악 분야에서 한일 합작 그룹의 제3국 진출 등에 대한 논의도 진행했다.

한경협과 경단련은 이날 회의를 토대로 ▷규범 기반의 자유롭고 개방된 무역질서 유지 및 CPTPP 추진 ▷글로벌 통상환경 공동 대응 및 공급망 협력 ▷한·미·일 협력과 FOIP(자유롭고 개방된 인도·태평양) 구상 연계 강화 ▷아시아태평양경제협력체(APEC)·경제협력개발기구(OECD) 등 국제무대에서의 공조 확대 ▷수소 에너지 및 탄소저감 협력 ▷저출산·고령화·기후변화 등 공통 사회문제 공동 대응 ▷관광 질적 성장, 청년·스타트업 등 미래세대 교류 활성화 ▷방재 및 콘텐츠 산업 등 신산업 분야 연계 강화 등의 내용을 담은 공동성명서를 채택했다. 김현일 기자