[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 11월 1일 ‘길고양이 보호 관리 문화 교실’을 개최한다고 밝혔다.

교육은 2부로 나뉘어 실시된다. 한국동물환경연구소장의 진행으로 시작되는 이번 교육은 1부에서 윤재원 수의사를 초빙해 길고양이 중성화의 필요성과 방법에 대해 전한다. 2부에서는 사단법인 ‘동물을 위한 행동’의 전채은 대표가 깨끗한 길고양이 급식 방법에 대해 안내한다. 구는 강의가 끝난 후 질의응답 시간도 마련할 계획이다.

길고양이 돌봄에 관심 있는 주민이라면 누구나 참여할 수 있다. 구는 대면 강의의 경우 선착순 100명을 모집하고, 온라인 중계 참여를 원하는 주민은 인원 제한이 없어 자유롭게 신청할 수 있다. 참여를 원하는 주민은 ‘동물사랑배움터’ 사이트에서 온라인으로 신청하면 되고, 당일 현장 접수도 진행될 예정이다.

한편, 구는 동물보호법에 따라 올바른 길고양이 보호와 관리를 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 구는 매년 관내 동물병원과 협약을 맺고 2㎏ 이상인 길고양이를 포획해 중성화 수술한 후 제자리에 방사하는 ‘중성화(TNR) 사업’으로 개체 수를 조절해 오고 있다. 민선 7기가 출범한 2018년부터 현재까지 구는 총 3555두의 길고양이를 중성화해 방사했다.

아울러 구는 구 지정 급식소 35개소와 화장실 21개소를 운영하고 있다. 또한 서울대학교 동물병원과 협력해 ‘유기동물 응급·중증외상치료센터’를 운영, 교통사고 등으로 긴급 처치가 필요한 길고양이 등 유기동물을 구조해 치료를 지원하고 있다.

박준희 구청장은 “길고양이와의 공존은 피할 수 없는 현실이고, 지자체는 주민과 길고양이가 조화롭게 살아갈 수 있도록 대책을 마련해야 한다”라며 “이번 교육을 통해 길고양이 보호와 돌봄에 대한 공감과 이해의 폭을 넓히는 계기가 되기를 바란다”라고 말했다.