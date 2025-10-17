18일 오후 3시 용허리근린공원서 서초권역 주민 참여하는 노래 경연대회 개최 ‘서초행복길’ 2코스 숲길 새단장 알리고 걷기와 음악 동시에 즐기는 체험 선사 걷기 챌린지와 12팀 주민 노래 경연 펼쳐... 트로트 가수 윤태화 등 축하공연 이어져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 18일 오후 3시부터 용허리근린공원(서초동 1324-1)에서 ‘2025 서초행복길 뮤직로드 서초권역 가왕전’을 개최한다.

서초1‧2‧3‧4동 주민자치위원회가 주최하고 서초2동 주민자치위원회가 주관하는 ‘2025 서초행복길 뮤직로드 서초권역 가왕전’은 올해로 10회를 맞이한 ‘서초골 음악회’를 주민 참여형 행사로 개편해 새롭게 펼치는 노래 경연대회다. 음악 감상 중심의 기존 공연에서 벗어나 서초권역 주민들이 직접 무대에 올라 노래와 춤으로 끼를 발산하는 ‘서초권역 가왕전’으로 재탄생한다.

‘서초행복길’은 길 주변의 다양한 볼거리와 이야기들을 담아 5개의 순환형 코스로 조성한 서초구의 산책길 브랜드다. 지난 8월 구는 서초행복길 5개 코스 중 제2코스에 포함된 ‘길마중 초록숲길’ 구간 약 1.5km(서초IC~서초1교)에 맨발 황톳길과 산책로를 새롭게 조성하는 등 정비를 완료한 바 있다.

이번 가왕전은 길마중 초록숲길 공사 구간의 새단장을 알리고 걷기와 음악을 동시에 즐길 수 있는 복합문화 체험의 장으로 꾸며질 예정이다.

행사 당일 오후 3시부터는 서초IC에서 명달근린공원까지 이어지는 초록숲길을 따라 걷는 ‘서초행복길 2코스 걷기 스탬프 챌린지’가 진행된다. 이후 용허리근린공원에서는 오후 3시 30분부터 태권도 시범 공연과 서이초 취타대 공연에 이어 하이라이트인 서초권역 주민 노래 경연이 펼쳐진다. 동별 선발된 총 12개 팀의 갈고닦은 실력을 뽐내는 무대에 미스트롯2 출신 트로트 가수 윤태화 등의 축하공연이 더해져 더욱 풍성한 축제가 될 전망이다.

어린이들을 위한 체험부스도 다채롭게 준비했다. 오후 3시부터 6시까지 ▲양말목 공예 ▲페이스페인팅 ▲가면 만들기 등 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 프로그램들이 곳곳에서 펼쳐진다. 또, 푸드트럭, 장터 등 먹거리와 기념품, 행운권 추첨도 마련해 누구나 즐길 수 있는 축제가 될 것으로 기대된다.

전성수 서초구청장은 “기존의 서초골 음악회가 주민이 참여하는 노래자랑 축제로 탈바꿈하면서 주민공동체 화합의 뜻깊은 자리가 마련될 것으로 기대한다”며 “서울 대표 자연 산책길에서 건강과 즐거움을 모두 챙길 수 있는 생활문화 축제에 많은 주민들의 참여 바란다”고 말했다.