25일 낙성대공원, 관악 e스포츠 페스티벌 개최…온라인 예선 통과자 대상 결승전 현장에서 참여 가능한 체험부스(브롤스타즈, 스타크래프트 등)도 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]전국 최초 청년친화도시 관악구(구청장 박준희)가 세대 간 소통과 건전한 게임 문화 확산을 위해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 e스포츠 페스티벌 ‘Good Game in Gwanak’을 개최한다.

이번 대회는 청년층에게 인지도가 높은 게임인 ‘리그 오브 레전드’와 ‘발로란트’를 주종목으로 하며, 전국 아마추어 게이머 대상으로 사전에 신청 접수받아 18일 온라인 예선전이 치러진다.

예선전에서 종목별 우수한 성적을 거둔 상위 8개 팀은 오는 25일 낙성대공원에서 최종 승부를 겨루게 되며, 토너먼트 형식으로 오전에는 8강전을, 오후에는 4강전과 결승전을 치를 예정이다.

구는 이번 대회에서 종목별 상위 4팀을 선정, ▲1위 300만 원 ▲2위 10만 원 ▲3·4위 50만 원의 상금도 지급한다.

특히, 구는 전국 e스포츠 동호인들이 참여하는 이번 대규모 대회를 위해 유명 중계진을 초청해 수준 높은 해설과 함께 주민들이 대회를 더욱 생생하게 관람할 수 있도록 전용 무대에 대형 LED화면도 설치한다.

오는 25일 행사장에서는 사전 접수 없이도 현장에서 관심 있는 누구나 참여할 수 있도록 ‘랜 파티존’(브롤스타즈, 스타크래프트)이 운영되며, ‘관악 Play zone’에서는 ▲닌텐도 스위치 ▲플레이스테이션 ▲추억의 오락실 게임 등 온 가족이 즐길 수 있는 게임이 운영된다.

또, 다양한 체험부스와 공연도 마련된다. 관악구 소상공인들이 참여해 아기자기한 수공예 소품을 만나볼 수 있는 플리마켓이 운영되며, 관악구 청년예술인들의 열정 가득한 버스킹 공연이 메인무대에서 펼쳐져 관람객들에게 다채로운 즐거움을 선사할 예정이다.

박준희 구청장은 “e스포츠는 이제 단순한 게임을 넘어 세대를 잇고, 지역을 하나로 묶는 새로운 문화”라며 “청년수도 관악에서 e스포츠가 온 가족이 즐길 수 있는 하나의 여가·문화 활동으로 자리잡을 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.