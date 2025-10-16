도시재생사업 완료 지역, 주민 주도형 공동체 모델로 주목

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주 관사골 마을이 다시 활기를 띠었다.

영주시는 16일 관사골 마을센터 일원에서 ‘관사골 ON – 사람과 공간을 잇는 곳 관사골’ 행사를 열고, 주민과 방문객이 함께 어우러지는 축제의 장을 펼쳤다.

이번 행사는 영주시가 추진 중인 도시재생 사후관리 공모사업의 일환으로, 도시재생사업이 마무리된 이후에도 마을 공동체의 불씨를 이어가기 위해 마련됐다.

행사는 개막 인사를 시작으로 지역 예술인들의 공연이 분위기를 끌어올렸고, 세대를 아우르는 레크리에이션과 ‘쿵덕쿵 쿵떡먹기’ 체험 등 다채로운 프로그램이 이어지며 웃음이 끊이지 않았다.

‘관사골 ON’이라는 이름에는 ‘켜다(ON)’처럼 마을의 공간과 사람, 관계를 다시 밝힌다는 의미가 담겼다.

실제로 이날 현장은 도시재생사업이 끝나도 스스로 살아 숨 쉬는 마을의 모습을 보여주며, 주민 주도의 도시재생 모델로서 가능성을 확인시켰다.

영주시 관계자는 “도시재생사업의 진짜 완성은 주민이 주체가 되어 지속해서 마을을 가꾸는 데 있다”며 “이번 행사를 계기로 공동체의 불이 꺼지지 않도록 사후관리사업을 꾸준히 추진하겠다”고 밝혔다.

한편, 관사골은 영주시의 대표적인 새뜰마을사업 완료 지역으로, 노후 주거지 개선과 마을 기반 시설 확충, 관사골협동조합 설립 등을 통해 ‘살기 좋은 마을’로 새롭게 거듭났다.