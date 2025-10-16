“‘적색 수배’ 황하나, 캄보디아서 도피 생활 중”…근황 온라인서 확산

[헤럴드경제=민성기 기자] 인터폴 적색수배 중인 황하나(37)가 캄보디아 프놈펜에 체류 중이라는 근황이 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산되고 있다. 15일 각종 온라인 커뮤니티에는 한국인을 대상으로 한 납치·감금 사건이 잇따르고 있는 캄보디아에 황하나가 도피 생활을 이어가고 있다는 내용의 글이 올라와 주목받고 있다. 지난 6월 일요시사는 황하나가 캄보디아의 수도 프놈펜의 고급 주상복합 아파트에서 생활하고 있다고 보도했다. 황하나는 과거 태국 체류 이후 최근 캄보디아로 거처를 옮긴 것으로 알려졌으며, 현지에서는 태국 상류층 인사와 함께 지내고 있다는 이야기도 나돌고 있다. 황하나는 과거 배우 박유천의 약혼녀로 알려지며 대중에게 얼굴을 알렸다. 두 사람은 2017년 결혼을 약속했으나 황씨의 마약 투약 혐의가 불거지며 파혼했다. 이후 박유천 역시 마약 혐의로 구속됐다. 황하나는 2019년 마약 투약 혐의로 집행유예를 선고받은 뒤에도 재차 마약을 투약해 실형을 선고받았으며, 2023년 태국으