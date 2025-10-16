[사진=김병진 기자]
[사진=김병진 기자]

[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]16일 오후 동국대 WISE캠퍼스 교정이 가을 단풍으로 물들어 가고 있는 가운데 한 학인스님이 다 익은 노오란 모과를 주으며 가을을 만끽하고 있다.


kbj7653@heraldcorp.com